Le panneau solaire léger de POLYSHINE SOLAR rayonne au salon Intersolar Europe 2024





SHANGHAI, 22 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 21 juin 2024, le salon Intersolar Europe, consacré à l'industrie solaire photovoltaïque, qui s'est tenu pendant 3 jours à Munich, en Allemagne, a pris fin. POLYSHINE SOLAR a présenté ses modules photovoltaïques légers et innovants, apportant la sagesse chinoise au développement mondial de l'énergie verte.

En Europe, de nombreux bâtiments d'infrastructure dont la construction date de plusieurs décennies, ont généralement une capacité portante insuffisante et ne peuvent pas soutenir le poids de 15-20 kg/? des panneaux photovoltaïques traditionnels en verre.

C'est pourquoi POLYSHINE SOLAR a lancé des produits innovants tels que les « panneaux solaires légers de la série Jingyao » (Jingyao Series Lightweight Solar Panels) et les « panneaux solaires légers photovoltaïques pour balcons » (Balcony Photovoltaic Lightweight Solar Panels), et a obtenu des certifications telles que celles de TUV, CQC, CE et RETIE. Leur poids est inférieur à 30 % de celui des panneaux solaires en verre traditionnels, leur rayon de courbure peut atteindre 0,5 m et la méthode d'installation employée est pratique et n'endommage pas la structure d'origine du toit. Ils répondent parfaitement aux exigences d'installation des modules photovoltaïques sur le marché européen, telles que la charge réduite, la réponse incurvée et l'installation sans perforation.

Les matériaux spéciaux développés indépendamment par POLYSHINE SOLAR confèrent au produit une très forte résistance aux intempéries, ne craignant pas les tests climatiques extrêmes ; ils permettent au produit d'atteindre le niveau de retardateur de flamme B1 et UL94-V0, et de durer 25 ans avec une résistance durable aux intempéries ; ils permettent au module de flexion du panneau solaire d'atteindre 1300 MPa, dépassant ainsi les concurrents de 100 % et réduisant le problème des fissures cachées dans la batterie ; en même temps, le matériau a également une résistance très forte au jaunissement dû aux UV et une résistance prolongée à l'humidité et à la chaleur, ce qui peut réduire considérablement le taux de dégradation de l'efficacité des composants ; la transmittance de la face avant du panneau est ? 91 % et l'efficacité de conversion des panneaux solaires dépasse 22 %, améliorant ainsi l'efficacité de conversion entre la lumière du soleil et l'électricité.

POLYSHINE SOLAR a également présenté des modules photovoltaïques légers pour balcons. Ceux-ci adoptent une méthode d'installation pratique de fixation par ancrage, facile et réalisable par une seule personne. Ils sont largement utilisés sur les balcons de divers bâtiments résidentiels et commerciaux et répondent aux besoins des ménages en matière de production d'énergie photovoltaïque. Pour plus d'informations sur POLYSHINE, veuillez consulter le site www.polyshinesolar.com.

Les partenaires intéressés sont invités à contacter POLYSHINE SOLAR en vue d'une coopération.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444784/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444786/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444787/image_3.jpg

21 juin 2024 à 18:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :