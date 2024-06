Catalyseur de changement : Les innovations de SOFAR en matière de PV et d'ESS au coeur de l'Intersolar 2024





MUNICH, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- SOFAR, le premier fournisseur mondial de solutions PV et ESS, a dévoilé le tout nouveau système ESS résidentiel PowerAll et le système de surveillance SOFAR Cloud au salon Intersolar avec une présentation impressionnante qui a attiré de nombreux visiteurs sur le stand.

SOFAR PowerAll - Idéal pour l'énergie domestique de demain

Le PowerAll triphasé incarne l'engagement de l'entreprise en faveur de la simplicité, de la sécurité, de la flexibilité et de l'intelligence dans les solutions énergétiques.

Avec des caractéristiques telles que l'installation plug-and-play pour réduire les coûts, l'optimiseur de batterie intégré pour un étalonnage automatique, des capacités de stockage prolongées sans recharge et une redondance parallèle pour éviter les points uniques de défaillance, il établit une nouvelle norme en matière de fiabilité et d'efficacité.

La sécurité est également primordiale dans la conception. Outre l'électricité et la séparation des cellules, les coussins aérogel, les soupapes antidéflagrantes pour atténuer les risques d'emballement thermique, une surveillance complète de la température des cellules est assurée pour une protection accrue.

La flexibilité du système est inégalée, avec une conception modulaire pour une extension transparente de la puissance et de la capacité, une égalisation active pour une intégration facile des batteries avec des spécifications différentes, et un commutateur automatique intégré pour une alimentation de secours ininterrompue.

L'intelligence est au coeur du nouveau PowerAll, avec un EMS multifonction permettant la gestion de l'énergie de charge des VE en courant alternatif, une surveillance rapide avec une lecture des données en temps réel en seulement 100 ms, et une maintenance sans tracas pour des mises à niveau rapides.

SOFAR Cloud - Gestion de l'énergie avec une approche numérique

Le SOFAR Cloud fournit une solution O&M tous scénarios avec des mises à jour opérationnelles en temps réel et un stockage de données historiques sur une décennie pour l'analyse des défaillances. Offrant des mises à jour automatiques et un traitement des tâches par lots, il optimise les opérations en réduisant les coûts et fournit des alertes instantanées en cas de défaillance grâce à diverses solutions. Conçu pour le confort de l'utilisateur, le système prend en charge la surveillance mobile de millions d'appareils, permettant un contrôle à distance afin de minimiser les frais de déplacement liés à la maintenance. Son interface intuitive, sa facilité d'installation et son interaction adaptative s'adressent aux utilisateurs du monde entier, tandis que son architecture robuste garantit la stabilité, la sécurité et la résolution rapide des problèmes.

SOFAR PowerMagic - Maximisez vos valeurs commerciales

Merveille d'ingénierie, le PowerMagic est doté d'un système de refroidissement liquide efficace et d'un contrôle intelligent de la température, promettant des capacités de refroidissement et une efficience énergétique inégalées. La conception modulaire permet une expansion transparente aussi bien au niveau c.c. que c.a., pouvant accueillir jusqu'à 6 unités en parallèle et offrant une capacité de stockage maximale de 8 MWh. Sa compatibilité avec des cellules de plus grande taille et sa conception anti-condensation garantissent la longévité et la réduction des coûts de stockage, ce qui change la donne sur le marché.

SOFAR PowerMaster - Solutions PV optimales pour les services publics

Le PowerMaster est une solution à la pointe de l'industrie, dotée de technologies d'avant-garde. Le système de sécurité 3+2 assure un fonctionnement fiable et ininterrompu à tout moment. En particulier, le système de refroidissement hybride air-liquide établit une norme industrielle en réduisant la perte de dissipation thermique d'environ 30 %. De plus, la conception modulaire permet une expansion flexible, permettant une capacité de stockage à chambre unique allant jusqu'à 3,93 MWh pour des besoins de capacité variés.

Convaincus par la capacité éprouvée de SOFAR à offrir des économies significatives et à garantir une alimentation électrique stable, les partenaires industriels PVSelected, EFFEKTA et Energynat ont signé des protocoles d'accord avec SOFAR, soulignant la force et l'influence de l'entreprise sur le marché européen et marquant un chapitre crucial de son voyage vers l'ambition globale zéro émission nette.

Frank Yu, vice-président exécutif de SOFAR, estime que le lancement de PowerAll triphasé et de SOFAR Cloud représente une nouvelle étape vers les objectifs globaux de zéro émission nette grâce à un portefeuille de solutions pour tous les scénarios et à l'intégration de l'énergie propre et de la technologie numérique. « Il démontre notre engagement à accélérer la pénétration des énergies renouvelables à un prix abordable. En tirant parti de notre capacité de R&D, nous espérons continuer à innover et à apporter des solutions pour assurer un avenir durable à tous », a-t-il ajouté.

À propos de SOFAR

SOFAR est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions solaires et de stockage pour tous les scénarios, avec un portefeuille complet comprenant des onduleurs photovoltaïques, des onduleurs hybrides, des BESS, des ESS de services publics, des systèmes de micro-onduleurs et le système de gestion intelligente de l'énergie SOFAR Monitor pour les applications résidentielles, C&I et utilitaires. En 2021, SOFAR est entré dans le top 5 des marques mondiales d'onduleurs hybrides, en établissant un réseau mondial de R&D avec trois centres de R&D et deux sites de fabrication. En 2022, SOFAR avait expédié plus de 18 GW d'onduleurs dans plus de 100 pays et régions du monde. En 2023, SOFAR a mis en place un vaste réseau de services comprenant plus de 20 succursales dans le monde entier et plus de 500 personnes travaillant dans le domaine de la recherche et du développement.

Pour en savoir plus : https://www.sofarsolar.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444572/Cover.jpg

