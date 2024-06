BTB annonce les résultats de l'élection des Fiduciaires pour 2024





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer que chaque candidat au poste de Fiduciaire dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation et de procurations datée du 16 mai 2024 a été élu Fiduciaire de BTB à l'Assemblée annuelle des porteurs de parts tenue à Montréal le 20 juin 2024.

Voici les détails de l'élection :

Candidat(e)

au poste de fiduciaire Résultat En faveur Abstention Nombre % Nombre % Jocelyn Proteau Élu 8 377 832 75,05 2 785 448 24,95 Jean-Pierre Janson Élu 8 402 397 75,27 2 760 883 24,73 Luc Martin Élu 8 507 545 76,21 2 655 735 23,79 Sylvie Lachance Élue 8 453 028 75,72 2 710 252 24,28 Lucie Ducharme Élue 8 303 702 74,38 2 859 578 25,62 Christine Marchildon Élue 8 039 814 72,02 3 123 466 27,98 Armand Des Rosiers Élu 8 373 310 75,01 2 789 970 24,99 Sylvain Fortier Élu 8 367 042 74,95 2 796 238 25,05 Michel Léonard Élu 9 093 521 81,46 2 069 759 18,54

Les résultats de vote finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle et extraordinaire sont présentés sur le site web de SEDAR+ (www.sedarplus.ca)

BTB accueille un nouveau fiduciaire, M. Sylvain Fortier

M. Fortier compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement immobilier commercial, du financement par emprunt et capitaux propres, de l'innovation et de la stratégie à l'échelle mondiale. Tout au long de sa carrière, il a démontré sa capacité à anticiper les grandes tendances émergentes dans ces marchés et à ajuster d'importants portefeuilles immobiliers pour maximiser leur profil risque-rendement. Pendant 18 ans, il a occupé divers postes de direction et de direction chez Ivanhoé Cambridge / CDPQ au Canada, y compris celui de chef de l'investissement et de l'innovation, ce qui lui a permis d'acquérir une vaste expérience transactionnelle dans toutes les grandes catégories d'actif. M. Fortier a été un membre actif du conseil d'administration de Gecina, une importante société de placement immobilier française de 10 milliards d'euros basée à Paris, où il a présidé le Comité Stratégique et d'Investissement. De plus, il a consacré une décennie au conseil d'administration d'Otéra Capital, un important prêteur hypothécaire commercial canadien dont les actifs totalisent 15 milliards de dollars, assumant le rôle de président du conseil d'administration pendant deux ans. M. Fortier siège actuellement à trois conseils d'administration d'organismes à but non lucratif, dont l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal, le Théâtre du Nouveau-Monde et la fédération Tennis Québec. M. Fortier a obtenu son diplôme en commerce de l'Université McGill dans le cadre d'un programme conjoint en finances et en immobilier.

BTB annonce le départ de M. Fernand Perreault, Fiduciaire et Président du Comité de placements

L'assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts a marqué le départ à la retraite de Fernand Perreault, membre du Conseil des fiduciaires de BTB depuis 2010. BTB tient à le remercier pour son grand apport et dévouement au développement et au succès de BTB et ce, depuis les quatorze dernières années.Jocelyn Proteau, Président du Conseil des fiduciaires a déclaré être « triste de le voir nous quitter mais je comprends sa décision et je la respecte. Je désire lui dire un immense merci pour sa formidable contribution en lui souhaitant toute la santé qui lui donnera plusieurs années à faire bénéficier d'autres de sa très grande sagesse. ». Michel Léonard, Président et chef de la direction de BTB a quant à lui déclaré : « Fernand nous a apporté une rigueur et une compréhension de la gestion de portefeuille qui inclut l'évaluation périodique des actifs et leur positionnement » et a poursuivi en expliquant que « des sages en immobilier sont assez rares et j'ai grandement apprécié notre collaboration. Encore une fois merci Fernand, tu es un grand homme de l'immobilier Canadien. ».

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 75 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,1 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au coeur de notre succès.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3 %.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

