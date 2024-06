QpiAI conclut un financement de présérie A de 6,5 millions de dollars, mené par Yournest et SIDBI Venture Capital, permettant la modélisation et le calcul de l'intelligence à l'aide d'ordinateurs quantiques





QpiAI, leader de l'informatique quantique et de l'IA générative, a annoncé son premier financement externe de 6,5 millions de dollars visant à développer des produits et des plateformes d'informatique quantique et d'IA générative.

Nagendra Nagaraja, directeur général et fondateur de QpiAI, déclare : « Le cycle de présérie A de QpiAI restera dans les mémoires comme un cycle de financement historique dans le domaine de la deeptech indienne. Il devrait nous permettre de jeter les bases de la modélisation et du calcul de l'intelligence grâce aux ordinateurs quantiques et à l'IA générative. Ce financement nous permettra de réaliser une innovation révolutionnaire dans l'intégration verticale de l'IA générative et de l'informatique quantique dans les applications d'entreprise et industrielles. Nous ferons également la démonstration de 25 ordinateurs quantiques Qubit à notre siège de Bangalore d'ici le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. Avec l'intégration du HPC construit à partir de l'infrastructure de notre laboratoire et l'intégration de nos 7 plateformes Quantum et Generative AI, nous aurons un prototype de centre de données Quantum-HPC QpiAI, qui pourra être étendu pour offrir le QCaaS (Quantum Compute as a Service) . Nos clients actuels sont également très intéressés par la fourniture de solutions Quantum-HPC avec nos logiciels et notre infrastructure de calcul. Une infrastructure de calcul très avancée avec une capacité quantique que nous allons déployer avec ce financement nous permettra d'innover dans l'IA générative et les logiciels quantiques. La pile Quantum et IA de QpiAI, y compris le matériel et les logiciels, aura un impact considérable sur l'industrie pharmaceutique, les matériaux de transition non énergétiques, les produits chimiques, la fabrication, la logistique et la finance. »

Nagendra Nagaraja ajoute : « Le segment B2G bénéficie également d'une forte traction grâce au leadership intellectuel de QpiAI en matière de technologie quantique et d'IA, qui a contribué à façonner les feuilles de route en matière de technologie et d'infrastructure. QpiAI est une entreprise mondiale dont le siège se trouve à Bangalore, en Inde, et qui possède des filiales aux États-Unis et en Finlande. En travaillant avec des entreprises et des gouvernements du monde entier, notamment aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, nous allons étendre notre présence dans ces régions afin de créer de la valeur pour nos clients et nos partenaires. »

Dr Manjunath, vice-président chargé des ordinateurs quantiques de QpiAI, ajoute : « La construction d'ordinateurs quantiques évolutifs capables de résoudre les problèmes du monde réel et de soutenir nos secteurs d'activité est un développement technologique essentiel. Chez QpiAI, nous sommes très heureux d'avoir nos propres ordinateurs quantiques pour continuer à construire des centres de données quantiques et d'IA. Notre équipe est très heureuse d'avoir plusieurs QPU dans notre réfrigérateur de dilution pour garantir une infrastructure de calcul quantique de haute qualité. Nous sommes impatients de voir les prochaines étapes de notre feuille de route pour faire évoluer les ordinateurs quantiques de 25 qubits à 1 000 qubits. »

Sachin Kumar, Lakshya Priyadarshi et Aswanth Krishnan, qui dirigent les produits et solutions logicielles sur l'IA générative et les logiciels quantiques, déclarent : « Au cours des quatre dernières années, nous avons été en mesure de commercialiser nos plateformes logicielles et d'attirer de grandes entreprises de premier ordre. Avec ce financement et nos 7 produits logiciels prêts à être développés à grande échelle, nous envisageons d'étendre nos plateformes logicielles à l'échelle mondiale. Une période faste nous attend. De nombreux clients souhaitent voir QpiAI Quantum et la plateforme logicielle d'IA fonctionner sur les centres de données HPC de QpiAI Quantum-AI pour mettre en oeuvre leurs applications de nouvelle génération dans les domaines pharmaceutique, des matériaux, de la technologie financière, de l'automobile et de la fabrication. »

Sunil Goyal, de la société Yournest, a dirigé le tour de table, ajoutant que : « En investissant dans QpiAI, nous contribuons à propulser l'Inde à la pointe de l'informatique quantique. Cette technologie a le potentiel de révolutionner des domaines tels que la science des matériaux, la découverte de médicaments, l'automobile et la fabrication. L'approche innovante de QpiAI en fait un acteur clé dans l'exploitation de ce potentiel, et nous sommes ravis de nous joindre à Nagendra Nagaraja et à l'équipe de QpiAI dans cette aventure passionnante. »

Debraj Banerjee, président de SIDBI Venture Capital et membre du conseil d'administration de QpiAI, qui a dirigé le tour de table de SIDBI Ventures, ajoute : « SVCL est très enthousiaste à l'idée de participer à cette aventure très importante dans le domaine de la deeptech, qui revêt une importance nationale. Les ordinateurs quantiques que nous commercialiserons vont changer le monde. Cette technologie est d'une importance capitale pour la sécurité nationale et le calcul avancé. Il sera très important pour nos instituts nationaux de disposer d'un ordinateur quantique de fabrication locale afin de poursuivre nos progrès dans le domaine des technologies de calcul. Nous attendons avec impatience une machine opérationnelle de 25 qubits de QpiAI pour le quatrième trimestre 2024/premier trimestre 2025. »

Ramesh Radhakrishnan, entrepreneur en série très prospère, vétéran du capital-risque et membre du conseil d'administration de QpiAI, ajoute : « Les ordinateurs quantiques et l'IA sont l'avenir de toutes les technologies appliquées dans de nombreux segments de marché différents, notamment l'industrie pharmaceutique, les transports, la cybersécurité et la finance. L'intégration de logiciels d'application avec les logiciels et le matériel du système quantique pour faire fonctionner ensemble l'IA et l'informatique quantique est une innovation fondamentale dont l'importance sera énorme. Avec des centres aux États-Unis et en Finlande, QpiAI est bien placé pour faire évoluer les technologies quantiques et d'IA et s'adresser aux marchés mondiaux. Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de cette incroyable aventure. »

À propos de QpiAI

QpiAI (https://www.qpiai.tech) est un leader mondial de l'IA et de l'informatique quantique. QpiAI intègre verticalement l'informatique quantique et l'IA pour offrir des solutions dans des domaines tels que la fabrication, l'industrie, le transport, la finance, l'industrie pharmaceutique et les matériaux. Il dispose de plusieurs plateformes logicielles et produits, notamment QpiAI-pro, QpiAI-explorer, QpiAI-logistics, QpiAIopt, QpiAIML, QpiAI-pharma et QpiAI-Matter. Grâce à son innovation dans la technologie de l'informatique quantique de qualité commerciale, QpiAI apporte des avancées significatives à l'IA générative et à divers secteurs verticaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 juin 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :