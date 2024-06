Le Canada améliore l'équité pour les demandeurs en mettant fin aux allers-retours à la frontière pour les permis de travail postdiplôme





OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Une circulation sûre et sécuritaire des marchandises et des personnes à la frontière Canada-États-Unis est essentielle à l'économie de l'Amérique du Nord et au maintien des liens interpersonnels étroits qui existent entre les Canadiens et les Américains. C'est pourquoi nous continuons de chercher des moyens de faciliter et d'accélérer les passages à la frontière sans compromettre l'intégrité de notre système d'immigration.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que les étrangers ne peuvent plus présenter de demandes de permis de travail postdiplôme (PTPD) à la frontière à compter d'aujourd'hui. Cette mesure contribuera à réduire les allers-retours à la frontière. Il y a aller-retour à la frontière lorsqu'un résident temporaire du Canada quitte le pays et y revient immédiatement afin d'obtenir des services d'immigration le jour même, s'évitant ainsi les délais de traitement normaux associés aux demandes de permis de travail ou d'étude présentées en ligne.

Les allers-retours à la frontière mobilisent d'importantes ressources à la frontière, ce qui fait en sorte que les agents ont moins de temps à consacrer aux activités d'application de la loi, cause des retards pour les voyageurs et ralentit la circulation des marchandises. Du 1er mars 2023 au 29 février 2024, environ un cinquième des étrangers ayant tenté de faire un aller-retour à la frontière étaient des demandeurs de PTPD.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour encourager les demandeurs à présenter leur demande au Canada plutôt qu'au moyen d'allers-retours à la frontière. Nous continuons à améliorer les délais de traitement, et nous nous dirigeons vers un environnement de travail plus intégré, modernisé et centralisé afin d'accélérer le traitement des demandes à l'échelle mondiale.

Le changement annoncé aujourd'hui accroît l'équité entre les demandeurs et constitue une autre mesure que le gouvernement du Canada prend pour réduire les allers-retours à la frontière. Nous continuerons de chercher des moyens de réduire les allers-retours à la frontière afin d'assurer le déroulement harmonieux et efficace des activités à la frontière que nous partageons avec les États-Unis, ce qui est bénéfique à nos deux pays.

Citations

« Nous continuons de soutenir les diplômés étrangers et de reconnaître la valeur de leur contribution au marché du travail du Canada, mais nous considérons que les allers-retours à la frontière constituent une pratique injustifiée. Le temps et les efforts requis pour traiter les demandes des personnes ayant recours à cette méthode font en sorte que les agents ont moins de temps à consacrer à leur rôle crucial qui est d'assurer la sûreté, la sécurité et la prospérité des Canadiens et des Américains. Cette mesure nous aidera à lutter contre cette pratique tout en préservant l'intégrité de notre système d'immigration. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les allers-retours à la frontière imposent un fardeau indu aux agents des services frontaliers. Avec ce changement, nous adoptons une approche mesurée pour lutter contre le problème, et nous mettons encore plus l'accent sur le maintien de l'intégrité de notre frontière commune avec les États-Unis. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Faits en bref

Dans la plupart des cas, un permis d'études expire 90 jours après la fin prévue du programme d'études d'un étudiant étranger. Lorsqu'un étudiant diplômé admissible présente une demande de PTPD en ligne avant l'expiration de son permis d'études, il peut travailler à temps plein en attendant l'approbation de son permis de travail et reçoit une lettre automatisée qu'il peut présenter aux employeurs. Une fois le permis de travail approuvé, celui-ci est envoyé directement au demandeur par la poste.

Le nombre d'heures consacrées au traitement des demandes de personnes faisant des allers-retours à la frontière a récemment été réduit dans 12 points d'entrée du Canada afin de permettre aux agents des services frontaliers de gérer efficacement le grand volume de voyageurs pendant les périodes de pointe et de se concentrer sur d'autres grandes priorités, notamment les voyageurs à risque élevé et la facilitation du commerce.

afin de permettre aux agents des services frontaliers de gérer efficacement le grand volume de voyageurs pendant les périodes de pointe et de se concentrer sur d'autres grandes priorités, notamment les voyageurs à risque élevé et la facilitation du commerce. D'autres mesures ont récemment été prises dans le but de réduire les allers-retours à la frontière, notamment : l'accélération du traitement des demandes de permis de travail présentées au Canada ; la simplification des formulaires et des processus de demande en ligne pour permettre aux étrangers de continuer à travailler en attendant qu'une décision soit rendue à l'égard de leur nouvelle demande; l'autorisation accordée aux travailleurs de commencer à travailler pour un nouvel employeur immédiatement, plutôt que d'attendre que leur nouvelle demande de permis de travail soit traitée avant de changer d'emploi.



