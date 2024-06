Merveille naturelle norvégienne, le Trolltunga s'impose comme destination de mariage à l'échelle internationale





Formation rocheuse la plus spectaculaire de Norvège, le Trolltunga est devenu une destination de mariage idyllique. Cette année, un nombre record de couples se sont dit « oui » à l'occasion du jour le plus long de l'année, avec des cérémonies jusqu'à minuit sur le hotspot Instagram.

Pour la première fois, des cérémonies de mariage sur le Trolltunga ont duré jusqu'à minuit pour accueillir un nombre record de couples. La conduite des cérémonies le jour le plus long jour de l'année (celui avec le plus de temps de soleil), a fourni une toile de fond unique et inoubliable pour les unions.

« Nous voulions faire quelque chose de spécial pour notre mariage, et maintenant nous sommes dans la plus belle nature que nous ayons jamais vue. Nous sommes sans voix. C'était une expérience vraiment fantastique », confient Daniele Arcuri et Lavinia Paretti d'Italie.

Un rêve international

Le maire Roald Aga Haug a marié vingt couples de 11 pays, à savoir la Norvège, l'Écosse, l'Allemagne, la Roumanie, l'Italie, la Pologne, le Costa Rica, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Danemark. Plusieurs couples décrivent les lieux comme un « endroit rêvé pour se marier dans la nature norvégienne » et se sentent « heureux d'être autorisés à le faire ».

« Nous avons adoré. C'est exactement ce que nous voulions et c'est pour cela que nous sommes venus en Norvège et au Trolltunga », explique Federica Migliori et Luka Landucci, qui ont également voyagé d'Italie.

Une tendance grandissante dans un paysage des contes de fées

L'intérêt pour les mariages dans la nature en Norvège a considérablement augmenté ces dernières années. Lorsque les cérémonies ont été autorisées pour la première fois, trois couples se sont mariés sur le Trolltunga. Le nombre est maintenant passé à 20 couples pour plusieurs raisons. Des températures record en Europe ont suscité un vif intérêt pour les fjords norvégiens. Jamais auparavant il n'y avait eu autant de touristes dans La région de Hardangerfjord, à proximité immédiate de Bergen, n'avait jamais reçu autant de touristes.

Le jour du mariage a commencé par une randonnée de dix kilomètres au Trolltunga. L'équipement et les robes de mariée ont été transportés par hélicoptère, et plusieurs tentes ont été installées pour que les couples se changent avant les cérémonies. Les musiciens locaux ont joué des airs captivants pour assurer la bonne humeur pendant les cérémonies.

Une région revitalisée

Bien que les mariages ne génèrent pas de revenus importants, le regain d'intérêt pour des vacances en Norvège et Hardanger est à l'origine d'investissements régionaux d'un million de dollars. La région est maintenant florissante avec de nouvelles activités et attractions chaque année. Hardanger, y compris le Trolltunga, est devenu l'une des destinations les plus populaires de Norvège.

