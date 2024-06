Mise en chantier de 19 logements pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Mercier





MERCIER, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Mercier ont souligné aujourd'hui la mise en chantier de 19 logements destinés à des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Cette initiative de l'organisme Chez-nous solidaire représente des investissements totalisant près de 9,3 M$.

Cet événement a eu lieu en présence de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, de la présidente du caucus et députée de Châteauguay-Lacolle, Mme Brenda Shanahan, de la mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, et de la présidente de l'organisme Chez-nous solidaire, Mme Louise Toupin McLean.

Le gouvernement du Québec y injecte au total près de 4,2 M$, dont plus de 1,8 M$ proviennent de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui endosse également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. Le gouvernement du Canada contribue au projet pour près de 3,7 M$ par l'entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Mercier y verse pour sa part 427 500 $ et le gouvernement du Québec accorde une aide de 2,3 M$ pour compléter le montage financier du projet en vertu des ententes tripartites que la Ville a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Tous les locataires de cet immeuble auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Mercier.

Citations :

« La pénurie de logements touche particulièrement les ménages vulnérables, et je suis certaine que ces 19 logements feront une réelle différence dans la vie des personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui y vivront, mais aussi dans celle de leurs parents. Je remercie tous les partenaires qui ont collaboré à la réalisation de ce projet, car la clef du succès, c'est de travailler ensemble, pour construire davantage et plus rapidement. Nous continuerons d'innover pour que chaque Québécois ait un toit qui correspond à ses besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Québec et à travers le Canada a un chez-soi sûr et stable. Grâce à la Seconde Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin partout au pays. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à féliciter l'organisme Chez-nous solidaire, qui permettra à des clientèles ayant des besoins particuliers de bientôt profiter de nouveaux milieux de vie. Le résultat des efforts conjugués de nombreux partenaires fait en sorte que des personnes pourront bientôt bénéficier d'un environnement sain, abordable, sécuritaire et supervisé. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

« Tout le monde mérite de vivre dans un endroit sécuritaire. Notre gouvernement est fier de participer à la création de ce projet de 19 logements qui seront destinés aux habitants de Mercier qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous bâtissons une communauté qui ne laisse personne de côté, une communauté que nous pouvons être fiers d'appeler chez nous et qui donne une chance équitable à tous. »

Brenda Shanahan, députée de Châteauguay-Lacolle

« Nous sommes très heureux que ce projet voie le jour sur le territoire de la Ville de Mercier. En tant que mairesse d'une communauté engagée, je suis certaine que les personnes qui bénéficieront de ce projet d'habitation seront accueillies avec chaleur et solidarité dans le quartier et qu'elles pourront s'intégrer facilement parmi nous. »

Lise Michaud, mairesse de Mercier

« Chez-nous solidaire est un projet novateur de 19 appartements 3 ½ qui s'adresse à des adultes vivant avec une déficience intellectuelle modérée à légère avec ou sans trouble du spectre de l'autisme. C'est une clientèle vulnérable qui a le potentiel de vivre en appartement seule, mais dans une structure qui offre supervision et stimulation. Ces adultes deviendront non seulement locataires de leur logement, mais surtout propriétaires de leur vie, "une nouvelle façon de faire avancer les choses", comme l'écrivait M. Lionel Carmant. »

Louise Toupin McLean, présidente de l'organisme Chez-nous solidaire

21 juin 2024 à 15:00

