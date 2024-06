Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 171 000 $ à la Biennale internationale d'art numérique





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 171 200 $ à la Biennale internationale d'art numérique, qui se déroule à Montréal du 31 mai au 21 juillet. Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce aujourd'hui.

La Biennale est une grande exposition d'art contemporain numérique. L'édition 2024 se déroule sur le thème « Illusion » : les sujets de la prolifération des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et de la désinformation seront notamment abordés. La Biennale est organisée sous le commissariat d'Alain Thibault, directeur artistique d'Elektra, et mettra en exposition les oeuvres d'une vingtaine d'artistes issus de divers continents.

Citations

« La Biennale internationale d'art numérique se déroulera cette année sur le thème Illusion, une réflexion sur la prolifération des technologies numériques de communication et des outils issus de l'intelligence artificielle qui contribuent au phénomène de la désinformation. Un sujet d'actualité qui suscitera assurément l'engouement du grand public. Félicitations à toute l'équipe organisatrice et bonne biennale! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« J'ai toujours trouvé la Biennale internationale d'art numérique fascinante. C'est une merveilleuse occasion de découvrir des oeuvres d'art innovantes. En soutenant cet événement, nous célébrons la créativité et l'ingéniosité des artistes du numérique. C'est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'art et de technologie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Biennale internationale d'art numérique une somme de 50 000 $ provenant du programme Accueil d'oeuvres de l'extérieur du Québec et 80 000 $, du programme Manifestation et présentation publique.

des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde à la Biennale internationale d'art numérique une somme de 50 000 $ provenant du programme Accueil d'oeuvres de l'extérieur du Québec et 80 000 $, du programme Manifestation et présentation publique. Le ministère de la Culture et des Communications octroie à l'événement une aide de 41 200 $ découlant du Programme d'appui aux initiatives internationales, volet 2 Invitation, afin de soutenir la tenue du marché international d'art numérique contemporain.

Lien connexe

