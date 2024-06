Plan d'action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : la CAQ manque d'ambition selon l'opposition officielle





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le Plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024-2029, rendu public ce matin, manque nettement d'ambition et de vision à long terme, déplore la porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Désirée McGraw.

La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce s'inquiète notamment de l'absence de cibles quant au nombre de personnes que le gouvernement souhaite sortir de la pauvreté, au cours des cinq prochaines années. Alors que l'insécurité alimentaire atteint de nouveaux sommets, les 750 millions de dollars annoncés pour mettre en oeuvre 71 mesures ne seront certainement pas suffisants, ajoute-t-elle.

Pendant que l'itinérance et les problèmes de santé mentale qui y sont reliés ne cessent de faire la manchette, la CAQ présente un plan qui ne contient que très peu d'argent neuf, puisqu'une large part des sommes mentionnées était déjà prévue dans d'autres plans d'action. C'est une autre démonstration du manque d'ambition et de sensibilité du gouvernement de la CAQ, dénonce la porte-parole libérale.

Avec toutes les crises que nous connaissons actuellement, dont la crise du logement et la crise du coût de la vie, tous les Québécois et Québécoises souffrent, mais les personnes en situation de pauvreté en souffrent encore davantage. La députée de l'opposition officielle aurait souhaité un plan plus musclé pour les soutenir de façon plus concrète.

Enfin, Mme McGraw estime que le plan gouvernemental présenté aujourd'hui est nettement insuffisant face à la situation et qu'une réelle modernisation de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles est plus que jamais nécessaire.

« La CAQ nous présente un plan de lutte contre la pauvreté sans ambition, sans vision et sans cible, comme ce à quoi elle nous a habitués au cours des six dernières années. Visiblement, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale n'est pas une priorité pour le gouvernement caquiste. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

