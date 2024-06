Le gouvernement du Canada appuie des élèves du secondaire de tout le pays dans le développement de projets visant à promouvoir des modes de vie sains dans leurs écoles et leurs communautés





OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Prendre des habitudes saines très tôt dans la vie peut jeter les bases d'un bien-être durable. Qu'il s'agisse de manger des repas nutritifs, de rester actif ou de donner la priorité à la santé mentale, nous voulons permettre aux jeunes Canadiennes et Canadiens d'acquérir des compétences tout au long de leur vie pour vivre sainement et inspirer les autres.

La Subvention de santé scolaire pour les jeunes donne à de jeunes Canadiens âgés de 13 à 19 ans inscrits dans une classe de la 9e à la 12e année ou de la 3e à la 6e année du secondaire au Québec l'occasion de présenter une demande pour un financement de subvention pouvant atteindre 1500 $. L'objectif de la subvention est de permettre aux jeunes de développer leurs propres initiatives pour favoriser et promouvoir des modes de vie sains dans leurs écoles et leurs communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé la dernière série de bénéficiaires de la Subvention de santé scolaire pour les jeunes, félicitant 24 élèves du secondaire dont les projets ont été retenus.

Ces élèves ont été sélectionnés pour mener des initiatives à court terme visant à favoriser la santé mentale et le bien-être, à promouvoir une alimentation saine, à réduire les méfaits liés à la consommation de substances ou à encourager l'activité physique chez leurs pairs.

La Subvention de santé scolaire pour les jeunes continue de donner à des jeunes motivés et créatifs les moyens d'acquérir des compétences en matière de planification de projets et de leadership, tout en favorisant la santé et le bien-être général dans leur école et au sein de leur communauté.

«?En soutenant des projets menés par des jeunes et axés sur la santé et le bien-être, nous créons un effet d'entraînement qui ne se limite pas aux bénéficiaires individuels. Ces subventions permettent aux élèves d'avoir une incidence positive sur leur école et leur communauté et de favoriser une culture du bien-être. Félicitations à tous les élèves recevant ce financement - votre dévouement à l'égard de la promotion de la santé est une source d'inspiration!?»

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Alors qu'une autre année scolaire s'achève, nous célébrons les réussites de la prochaine génération. Félicitations à tous les bénéficiaires de la Subvention de santé scolaire pour les jeunes. Vos projets novateurs représentent un investissement dans le bien-être de vos pairs et un bon exemple de la manière dont nous pouvons donner la priorité à notre santé mentale et physique.?»

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

«?La volonté de ces jeunes personnes d'améliorer la santé et le bien-être dans leurs écoles et leurs communautés est inspirante. Leurs idées gagnantes aideront à créer des changements positifs tout en encourageant un plus grand nombre de personnes au Canada à mener une vie saine et active. Merci aux candidats pour leurs merveilleuses idées et félicitations à tous les bénéficiaires!?»

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Sports et de l'Activité physique

Le 26 mars 2024, la ministre Saks a annoncé l'octroi de subventions à 81 élèves du secondaire ayant présenté une demande dans le cadre du programme de Subvention de santé scolaire pour les jeunes à l'automne 2023. Elle a également annoncé le lancement du processus d'invitation à présenter une demande pour les projets annoncés aujourd'hui.

Le concept de vie saine englobe différents aspects qui contribuent à notre bien-être général et à la prévention des maladies chroniques. Faire régulièrement de l'exercice physique améliore la santé du cerveau, réduit l'anxiété et la dépression et augmente la qualité du sommeil. Une alimentation saine fournit les nutriments essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Limiter la consommation de substances est essentiel pour préserver la santé physique, le bien-être mental et la qualité de vie en général. La santé mentale se veut la capacité que nous avons tous de ressentir, de penser et d'agir de manière à améliorer notre aptitude à profiter de la vie et à relever les défis auxquels nous sommes confrontés.

