La créativité canadienne s'étend aux nouveaux marchés internationaux





Exportation créative Canada permet aux entreprises canadiennes de pénétrer les marchés mondiaux

GATINEAU, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les organisations créatives du Canada à accroître leur visibilité et leurs profits sur les marchés à l'étranger, ce qui profitera aux créatrices et créateurs professionnels canadiens et à notre économie.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise Aurora Heat fait partie des bénéficiaires de financement dans le cadre du volet Développement à l'exportation du programme Exportation créative Canada. Ce soutien aide les entreprises et organisations canadiennes à faire grandir leurs entreprises et à atteindre un succès financier à l'étranger.

Aurora Heat se spécialise dans les accessoires d'hiver durables, faits à la main, pour les petits et les grands. L'entreprise se concentre sur des produits écologiques et a commencé à élargir ses activités dans les marchés mondiaux. Grâce au soutien de 80 000 dollars qu'elle reçoit du volet Développement à l'exportation, Aurora Heat pourra financer une campagne publicitaire ciblée et le développement d'un site Web en vue de rejoindre des consommateurs américains soucieux de l'environnement.

La première vague de financement du volet Développement des exportations soutient les projets d'entreprises et organisations canadiennes qui débutent sur les marchés internationaux et cherchent à étendre leurs réseaux mondiaux. Il s'agit notamment des entreprises et organisations créatives issues de communautés méritant l'équité, y compris les bénéficiaires autochtones.

Citations

« Il peut être difficile pour de petites et moyennes entreprises de se développer sur les marchés internationaux. Exportation créative Canada leur apporte le soutien dont elles ont besoin pour répondre à la demande mondiale en matière de produits canadiens de qualité. Aurora Heat illustre bien comment la créativité et la culture canadiennes peuvent s'exprimer de manière unique et fournir des produits de valeur aux marchés étrangers. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Les petites entreprises comme Aurora Heat sont les piliers des communautés nordiques. J'ai hâte de voir cette entreprise locale continuer de croître et d'élargir son marché, au Canada comme à l'étranger, grâce à ce soutien financier. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

Dans le cadre du renouvèlement de la Stratégie d'exportation créative en avril 2023, le programme Exportation créative Canada a reçu 33 millions de dollars sur trois ans (2023 à 2026). Le volet Prêt à l'exportation investit 7 millions par année dans les projets qui engendrent des recettes d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à joindre un plus grand nombre de personnes dans le monde. Le nouveau volet Développement des exportations alloue 4 millions de dollars par année aux exportateurs ayant peu ou pas d'expérience qui désirent accéder aux marchés internationaux, de même qu'aux exportateurs expérimentés souhaitant étendre leur réseau mondial.

Dans le cadre de la première vague de financement du volet Développement des exportations, le programme Exportation créative Canada a élargi ses critères d'admissibilité pour y inclure les entreprises d'artisanat artistique. Aurora Heat est l'un des premiers bénéficiaires de ce mode de financement élargi.

Depuis son lancement en 2018, Exportation créative Canada a investi 51,7 millions de dollars dans 117 projets relevant du volet Prêt à l'exportation, et 5,95 millions dans 80 projets du volet Développement des exportations.

Patrimoine canadien a récemment publié le nouveau guide Faire des affaires avec les industries créatives autochtones au Canada. Préparé en collaboration avec un comité consultatif autochtone, ce guide vise à encourager les relations et les partenariats enrichissants entre les acheteurs internationaux et les industries créatives autochtones au Canada.

SOURCE Patrimoine canadien

21 juin 2024 à 14:00

