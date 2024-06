Le gouvernement du Canada appuie la revitalisation de la langue dénée zhatiée (ou esclave du Sud) dans la communauté de Nahanni Butte





Patrimoine canadien aide la bande des Dénés du Nahæâ Dehé à réaliser divers projets linguistiques axés sur la mobilisation de la communauté, la promotion de la langue et la documentation

GATINEAU, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les peuples autochtones qui cherchent à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer leurs langues.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé un investissement de 269 724 dollars sur 5 ans afin d'appuyer la revitalisation du déné zhatié, ou esclave du Sud, dans la communauté de Nahanni Butte.

Octroyé par l'entremise du Programme des langues et cultures autochtones, le financement aidera la bande des Dénés du Nahæâ Dehé à réaliser divers projets linguistiques ayant pour but de promouvoir et de documenter cette langue. Entre autres, il permettra de concevoir un livre sur l'histoire de la communauté en plus de recueillir les récits des Aînés et d'autres membres de la communauté. Les fonds serviront aussi à payer un coordonnateur ou une coordonnatrice linguistique qui travaillera de concert avec les membres de la communauté et donnera des cours de langue.

La transmission des récits des Aînés et des membres de la communauté est un élément fort important pour rehausser les compétences linguistiques et accroître la compréhension culturelle. Ces démarches visent à enseigner des connaissances linguistiques de base tout en resserrant les liens entre les gens grâce aux divers récits et aux pratiques culturelles.

Citation

« Le déné zhatié est une pièce maîtresse de l'identité et du patrimoine culturel de la bande des Dénés du Nahæâ Dehé. Notre gouvernement est déterminé à soutenir les communautés autochtones qui prennent des mesures pour revitaliser leur langue, ce qui est essentiel afin de préserver leurs traditions pour les générations futures. En concluant des partenariats avec les communautés autochtones, nous ne nous contentons pas de revitaliser les langues, nous enrichissons également notre mosaïque culturelle dynamique.

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« La détermination de la bande des Dénés du Nahæâ Dehé à revitaliser le déné zhatié témoigne de la force et de la résilience de la bande. Grâce à cet investissement, elle pourra mener plusieurs initiatives importantes. L'intérêt de la population envers ces projets assure la survie de la langue et fortifie le patrimoine culturel, lesquels pourront être transmis aux générations à venir. »

- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien continue de travailler avec ses partenaires et des organismes autochtones pour la mettre en oeuvre.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur les langues autochtones, le gouvernement du Canada a lancé de nouveaux modèles de financement conçus par ses partenaires des Premières Nations et ses partenaires inuits et métis afin d'arriver à des accords à long terme, de conférer aux Autochtones un plus grand contrôle sur les décisions en matière de financement qui les touchent et de mieux répondre à leurs besoins particuliers.

Le Programme des langues et cultures autochtones vise à soutenir les efforts des peuples autochtones ayant trait à la réappropriation, à la revitalisation, au maintien et au renforcement des langues autochtones.

La communauté de Nahanni Butte est située le long de la rivière de Nahanni Sud, un kilomètre en amont du point de confluence avec la rivière Liard. La communauté est à 21 kilomètres de la route de la Liard et à 95 kilomètres au nord de Fort Liard. Il n'y a aucun accès routier en été. Il est toutefois possible de s'y rendre par bateau-taxi ou à bord d'un avion nolisé. Les résidents de Nahanni Butte perpétuent un mode de vie traditionnel et sont reconnus pour leur hospitalité à l'endroit des visiteurs, en particulier ceux qui se dirigent vers la réserve de parc national Nahanni située tout près.

