Le Daylu Dena Council célèbre l'inauguration d'un bâtiment polyvalent à Lower Post, en Colombie-Britannique





LOWER POST, BC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Daylu Dena Council, en partenariat avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, annonce fièrement l'inauguration d'un nouveau bâtiment polyvalent à Lower Post, en Colombie-Britannique. Le nouveau bâtiment multifonctionnel Dene K?^, développé dans le cadre de la transformation de la zone autrefois occupée par le pensionnat de Lower Post, marque une étape importante dans le cheminement de la communauté vers la guérison et la réconciliation.

Le nouveau bâtiment multifonctionnel est le dernier ajout à une série de développements communautaires importants, y compris une usine de traitement de l'eau récemment ouverte et de nombreux nouveaux projets de logement. L'ensemble de ces avancées témoignent d'une période de croissance et de revitalisation pour le Daylu Dena Council et le peuple kaska.

Citations

« L'ouverture de ce nouveau bâtiment multifonctionnel est une réalisation monumentale pour notre communauté de Lower Post et le peuple kaska. Il symbolise notre résilience et notre détermination et constitue une étape importante sur la voie de la guérison et de la réconciliation après la fermeture du pensionnat de Lower Post. Ce bâtiment n'est pas seulement une structure physique, mais aussi un pilier d'espoir et de guérison, reflétant la reconquête de notre patrimoine culturel et favorisant un avenir dynamique. Ce sera un lieu magnifique où la culture kaska pourra prospérer, où les liens communautaires pourront se renforcer, et où nos futures générations pourront grandir et s'épanouir. Je remercie sincèrement le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique pour leur partenariat et leur soutien indéfectibles dans la réalisation de ce projet transformateur. »

Chef adjoint Harlan Schilling, Daylu Dena Council

« Il y a trois ans, mes prédécesseurs ont parlé de la démolition cérémonielle du pensionnat de Lower Post. Ils attendaient avec impatience ce jour où le nouveau bâtiment polyvalent serait prêt. Je fais écho à leurs paroles et j'espère que le rassemblement d'aujourd'hui est une autre étape vers la guérison, et que ce bâtiment sera un endroit où la communauté peut se sentir accueillie et en sécurité. Nous nous engageons à soutenir les communautés comme celle-ci dans leurs efforts vers la guérison et la réconciliation. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce nouveau bâtiment multifonctionnel représente notre engagement et notre responsabilité continue d'aborder l'héritage des pensionnats, tout en soutenant les communautés autochtones dans leur quête d'un avenir meilleur. Nous sommes déterminés à poursuivre notre partenariat avec les communautés autochtones, en veillant à ce qu'elles reçoivent le soutien nécessaire au développement durable et à la guérison.?»

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« L'ouverture du nouveau bâtiment communautaire à Lower Post témoigne du leadership du Daylu Dena Council et du peuple kaska. Un terrain autrefois marqué par la douleur et la tristesse a été reconquis pour servir de fondation à un nouveau centre culturel et un espace communautaire. Nous célébrons avec la communauté de Lower Post le début d'un nouveau chapitre d'espoir et de guérison commence. »

L'honorable David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Faits en bref

L'ancien pensionnat de Lower Post a été opérationnel de 1951 à 1975.

a été opérationnel de 1951 à 1975. La démolition de l'ancien pensionnat a eu lieu en 2021.

Le nouveau bâtiment polyvalent a été financé par des contributions importantes des gouvernements fédéral et provincial.

