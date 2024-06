Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones





OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones :

« En cette Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons la richesse des histoires et du patrimoine des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, et nous saluons leur résilience. Célébrée le premier jour de l'été, cette journée revêt une grande importance pour les peuples autochtones. Elle nous donne l'occasion de rendre hommage à la mosaïque de traditions, de langues et de cultures qui ont façonné le Canada d'hier et continuent de façonner notre pays aujourd'hui. De nombreuses communautés autochtones tiendront des cérémonies accompagnées de célébrations culturelles, d'expositions de splendides objets d'art et de récits traditionnels.

« Malgré les tentatives précédentes du Canada d'effacer les cultures, les traditions et les langues autochtones, les peuples autochtones ont perduré. Aujourd'hui, nous célébrons leurs réalisations, leur courage et leur résilience inébranlable.

« J'ai passé la journée dans la communauté de We'koqma'q, en Nouvelle-Écosse, où nous avons annoncé un financement supplémentaire de plus de 16 millions de dollars par an au Mi'kmaw Kina'matnewey afin d'entretenir, de réparer et de remplacer ses infrastructures scolaires actuelles. Ce financement permettra aux communautés visées, dont environ 3?000 élèves, de disposer des ressources dont elles ont besoin pour réussir tout en conservant un lien avec la culture et la langue mi'kmaq. Il contribuera à améliorer la qualité de vie, à réduire la pauvreté et à bâtir une économie locale plus résiliente et plus équitable.

« Pour offrir un avenir plus équitable à toutes les générations de peuples autochtones, il faut notamment améliorer l'accès à l'éducation et à des emplois bien rémunérés. En renouvelant les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, nous créons des milliers d'emplois, offrons des possibilités économiques aux communautés inuites, métisses et des Premières Nations et comblons les lacunes en matière d'infrastructures scolaires qui nuisent depuis trop longtemps aux communautés autochtones. Notre gouvernement est là en tant que partenaire.

« Il y a un an aujourd'hui, nous avons rendu public le Plan d'action 2023-2028 pour la mise en oeuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Élaboré en consultation et en coopération avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les partenaires signataires de traités modernes de tout le Canada, le plan d'action nous sert de feuille de route vers la mise en place d'un changement durable dans notre relation avec les peuples autochtones. Dans le cadre du Budget 2024, nous donnons suite à ce travail en prenant de nouvelles mesures pour aider les communautés autochtones à accéder à des soins de santé respectueux de leurs cultures, et pour améliorer leur accès à l'éducation, à des logements et à des opportunités économiques.

« Nous soulignons également aujourd'hui le cinquième anniversaire de la Loi sur les langues autochtones, une étape déterminante des efforts soutenus déployés pour récupérer, revitaliser, conserver et consolider les langues autochtones à travers le pays. Les langues sont une source de force et de renouveau pour les peuples autochtones. Voilà pourquoi, dans le cadre du Budget 2024, nous réalisons des investissements qui visent à aider les communautés autochtones à préserver leurs langues et à faire en sorte qu'elles ne se perdent plus jamais.

« À l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, j'invite les Canadiens à approfondir leurs connaissances au sujet des cultures autochtones. Je les encourage également à participer à une activité et à se joindre à la conversation sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #JNPA2024. Engageons-nous à célébrer les contributions des Autochtones, les façons autochtones de savoir et d'être ainsi que les traditions autochtones, et ce, chaque jour. Et en tant que pays, donnons-nous comme défi de nous réconcilier avec notre passé et de bâtir un avenir meilleur et plus juste - ensemble. »

