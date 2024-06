Tianjin progresse grâce à l'IA





BEIJING, 21 juin 2024 /CNW/ - Un reportage du China Daily :

Le statut de la Chine en tant que puissance industrielle de premier plan dans le monde sera encore plus important à l'ère de l'IA, alors que la technologie de l'intelligence artificielle continue de progresser en Chine et que la numérisation de l'industrie manufacturière avance à grands pas, ont déclaré les chefs d'entreprise et les experts vendredi.

Ils ont ajouté que le développement de technologies intelligentes en Chine remodèlera de nombreuses industries et créera davantage de possibilités de croissance pour les entreprises au pays et à l'étranger.

Ces propos ont été tenus lors de la conférence « CEO: Grow with China », qui a été organisée conjointement par le China Daily, le service de publicité du comité municipal de Tianjin du Parti communiste de Chine et le Bureau de l'industrie et des technologies de l'information de Tianjin.

L'événement se tenait en parallèle de la World Intelligence Expo 2024, qui a ouvert ses portes jeudi à Tianjin.

« Les technologies d'IA et (autres) technologies novatrices en Chine sont sur la bonne voie », a déclaré Rani Jarkas, président et chef de la direction de Cedrus Group, qui croit que la Chine deviendra un leader de premier plan dans la région d'ici 2030 à 2035.

« Il est très clair qu'en plus des investissements dans les capacités, nous avons assisté à l'introduction d'une plus grande automatisation, ainsi qu'à l'application de techniques de fabrication numérique. Nous le constatons aujourd'hui dans notre chaîne d'approvisionnement en Chine », a déclaré Julian MacCormac, directeur régional, Chine élargie, chez Rolls-Royce.

Wei Jianguo, ancien vice-ministre du Commerce de la Chine, a déclaré que le secteur manufacturier mondial subit actuellement une restructuration. Le secteur est en voie de devenir plus numérique et intelligent, de produire de faibles émissions de carbone et devrait offrir des services de meilleure qualité.

« La numérisation continuera de favoriser les mises à niveau industrielles et la fabrication intelligente en Chine. On prévoit que le pays sera en mesure de faire de nouvelles contributions au progrès industriel et au développement économique à l'échelle mondiale », a déclaré Zhao Zhongxiu, président de l'Université internationale des affaires et de l'économie à Beijing.

Lan Jun, directeur général d'Agela & Phenomenex China, a déclaré que, grâce au soutien du gouvernement et à la demande du marché, l'industrie intelligente de la Chine est prête à jouer un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale.

Les chefs d'entreprise et les experts présents à la table ronde ont discuté en profondeur des nouveaux modèles et des forces motrices du développement des industries intelligentes et de la fabrication intelligente de Tianjin. Selon eux, le développement de grande qualité de la ville créera plus de possibilités pour les entreprises chinoises et étrangères.

Huang Yanxiang, cofondateur et chef de la direction de CarbonNewture, a déclaré que le port intelligent carboneutre et les parcs industriels à faibles émissions de carbone de Tianjin sont des exemples typiques d'intégration de pratiques écologiques et de technologies vertes dans les processus de fabrication en vue d'accroître la compétitivité.

Cedrus Group a récemment lancé un fonds dans la nouvelle zone de Binhai, à Tianjin, pour exploiter le potentiel de coopération en matière d'investissement dans l'industrie de la biomédecine.

