Une chance équitable pour les peuples autochtones de la Nouvelle-Écosse





WE'KOQMA'Q, NS, le 21 juin 2024 /CNW/ - Lorsque les peuples autochtones réussissent, le Canada réussit. Pour offrir un avenir plus juste à toutes les générations de peuples autochtones, il faut notamment améliorer l'accès à l'éducation et à des emplois bien rémunérés. En renouvelant les relations de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuit et la Couronne, nous créons des milliers d'emplois, offrons des possibilités économiques aux communautés des Premières Nations, inuites et métisses et comblons les lacunes en matière d'infrastructures scolaires qui nuisent depuis trop longtemps aux communautés autochtones.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous célébrons les riches histoires, le patrimoine et la résilience des Premières Nations, des Inuit et des Métis de tout le Canada. Ensemble, nous réaffirmons notre volonté de travailler en partenariat pour bâtir un avenir meilleur.

Le premier ministre Justin Trudeau, aux côtés de Leroy Denny, chef de la Eskasoni First Nation et président du Mi'kmaw Kina'matnewey, de Blaire Gould, directrice générale du Mi'kmaw Kina'matnewey, et de John Leonard Bernard, chef intérimaire de We'koqma'q L'nue'kati, a salué aujourd'hui une étape importante dans la conclusion d'accords visant à réparer les injustices du passé, à améliorer l'accès à l'éducation, à combler les lacunes en matière d'infrastructures et à offrir une chance équitable aux peuples autochtones de la Nouvelle-Écosse.

Le gouvernement compte notamment accorder ce qui suit :

un financement supplémentaire de plus de 16 millions de dollars par an au Mi'kmaw Kina'matnewey afin d'entretenir, de réparer et de remplacer ses infrastructures scolaires actuelles et de renforcer les fonctions de gouvernance à l'appui de son système d'éducation. Ce financement permettra aux communautés visées, dont environ 3 000 élèves, de disposer des ressources dont elles ont besoin pour réussir tout en conservant un lien avec la culture et la langue mi'kmaq. Il contribuera à améliorer la qualité de vie, à réduire la pauvreté et à bâtir une économie locale plus résiliente et plus équitable.

et de renforcer les fonctions de gouvernance à l'appui de son système d'éducation. Ce financement permettra aux communautés visées, dont environ 3 000 élèves, de disposer des ressources dont elles ont besoin pour réussir tout en conservant un lien avec la culture et la langue mi'kmaq. Il contribuera à améliorer la qualité de vie, à réduire la pauvreté et à bâtir une économie locale plus résiliente et plus équitable. une proposition de convention de règlement de 125 millions de dollars avec les We'koqma'q L'nue'kati pour résoudre leur revendication particulière concernant la vente inappropriée de terres de réserve en 1862. À la suite de la vente de ces terres, qui étaient entourées d'un lac d'un côté des terres de réserve et d'une montagne de l'autre, la communauté a perdu la possibilité de s'étendre et de bénéficier économiquement de l'utilisation de ses terres. Le nouvel accord proposé est le résultat de nombreuses années de négociations avec la Première Nation. Il devra être soumis au vote de ses membres avant d'être finalisé.

Nous faisons progresser la réconciliation au moyen de mesures concrètes. Grâce à une collaboration soutenue avec nos partenaires autochtones dans tout le pays, nous atteindrons les objectifs énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et contribuerons à la mise en oeuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et du plan d'action s'y rattachant.

Alors que nous célébrons aujourd'hui la Journée nationale des peuples autochtones, nous réfléchissons aux expériences et aux réalisations des Premières Nations, des Inuit et des Métis de tout le pays, nous célébrons leurs cultures et leur diversité, et nous renouvelons notre engagement à parcourir ensemble le chemin de la réconciliation. En examinant notre passé et ses conséquences actuelles sur les peuples autochtones et en soutenant le processus de guérison de ces derniers, nous pouvons bâtir un avenir meilleur et plus juste pour tous les citoyens du Canada.

Citations

« Notre gouvernement est un partenaire sur la voie commune d'une véritable réconciliation. En cette Journée nationale des peuples autochtones, je me réjouis à l'idée de travailler avec des partenaires autochtones de tout le pays pour réaliser des progrès importants dans les dossiers qui leur tiennent le plus à coeur ainsi qu'à l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens. Ensemble, bâtissons un Canada meilleur et plus juste pour tous. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Alors que nous célébrons la Journée nationale des peuples autochtones, nous réaffirmons notre engagement à comprendre et à reconnaître notre passé et ses séquelles, une étape essentielle sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. Il est primordial de reconnaître les chapitres difficiles de notre histoire si nous voulons redéfinir nos relations avec les peuples autochtones et apporter dès aujourd'hui des changements importants qui perdureront à l'avenir. Nous continuerons de rebâtir ensemble les relations de nation à nation avec les communautés autochtones de la Nouvelle-Écosse. »

-- L'hon. Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Investir dans l'éducation, c'est investir dans le présent et l'avenir. Grâce à une meilleure éducation, les jeunes Mi'kmaq sont mieux en mesure de comprendre les possibilités qui s'offrent à eux et de s'engager véritablement sur la voie de l'autodétermination. C'est important non seulement pour une personne, mais aussi pour une famille, une communauté et, surtout, une nation. »

-- Blaire Gould, directrice générale, Mi'kmaw Kina'matnewey

« Nous sommes ravis d'annoncer cet investissement, qui permettra à nos communautés et à notre organisation d'en faire plus. Nous avons abordé ce processus avec beaucoup d'optimisme et nous sommes impatients de voir les changements positifs que nos communautés pourront apporter grâce à ce soutien. Nous remercions nos contributeurs et nos partenaires des Premières Nations et du gouvernement fédéral qui ont participé à ce travail. Bien qu'il s'agisse d'une première étape importante, nous savons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. »

-- Leroy Denny, chef de la Eskasoni First Nation et président du Mi'kmaw Kina'matnewey

« La signature de la revendication territoriale particulière en cette Journée nationale des peuples autochtones est un événement capital pour la communauté de We'koqma'q. Cette résolution revêt une grande importance et marque une étape cruciale vers la réconciliation des peuples autochtones. Ce règlement, qui rectifie des injustices historiques, constitue une pierre angulaire qui favorisera l'autonomisation de notre communauté sur les plans social, économique et culturel. Nous remercions chaleureusement toutes les parties qui sont intervenues dans le processus de résolution de ce litige, qui assure un avenir prometteur aux générations à venir. »

-- John Leonard Bernard, chef par intérim, We'koqma'q L'nue'kati

Faits saillants

Le Mi'kmaw Kina'matnewey dessert 12 des 13 communautés mi'kmaq sur le territoire du Mi'kmaki, en Nouvelle-Écosse.

Le financement accordé au Mi'kmaw Kina'matnewey est le résultat de nouvelles approches stratégiques financières appliquées aux accords d'autonomie gouvernementale sectorielle en matière d'éducation dans le cadre de la Politique financière collaborative du Canada sur l'autonomie gouvernementale, qui a été élaborée conjointement avec les partenaires des Premières Nations et mise en oeuvre en 2019 afin de mieux refléter les coûts de l'autonomie gouvernementale.

sur l'autonomie gouvernementale, qui a été élaborée conjointement avec les partenaires des Premières Nations et mise en oeuvre en 2019 afin de mieux refléter les coûts de l'autonomie gouvernementale. Les accords d'autonomie gouvernementale sectorielle en matière d'éducation donnent aux gouvernements autochtones la possibilité de mettre en place un système d'éducation apte à répondre aux besoins des élèves des communautés participantes.

We'koqma'q L'nue'kati (We'koqma'q First Nation) est une petite communauté mi'kmaw d'environ 1 100 membres située dans la baie Whycocomagh , en Nouvelle-Écosse. La communauté est entourée du lac Bras D'or et d'une chaîne montagneuse appelée la montagne Skye.

, en Nouvelle-Écosse. La communauté est entourée du lac Bras D'or et d'une chaîne montagneuse appelée la montagne Skye. Les revendications particulières portent sur des préjudices du passé subis par les Premières Nations. Ces revendications, présentées par les Premières Nations contre le gouvernement du Canada , portent sur l'administration des terres et d'autres biens des Premières Nations, ainsi que sur le respect des traités historiques et d'autres accords.

, portent sur l'administration des terres et d'autres biens des Premières Nations, ainsi que sur le respect des traités historiques et d'autres accords. La Première Nation n'a pas encore déterminé la date du vote des membres de la Nation We'koqma'q L'nue'kati sur la proposition de convention de règlement.

Du 1 er janvier 2016 au 31 mai 2024, 299 revendications ont été réglées par le Canada pour une indemnité de près de 11,4 milliards de dollars. Depuis le lancement du Programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 31 mai 2024, 704 revendications totalisant 15,2 milliards de dollars d'indemnités ont été réglées par voie de négociation.

janvier 2016 au 31 mai 2024, 299 revendications ont été réglées par le pour une indemnité de près de 11,4 milliards de dollars. Depuis le lancement du Programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 31 mai 2024, 704 revendications totalisant 15,2 milliards de dollars d'indemnités ont été réglées par voie de négociation. Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, les Canadiens se rassemblent pour saluer et célébrer l'histoire, le patrimoine, la résilience et la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis de partout au pays. Cette journée a été instaurée en 1996 sous le nom de Journée nationale des Autochtones, avant d'être rebaptisée Journée nationale des peuples autochtones.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez le www.rcaanc.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

21 juin 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :