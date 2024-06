Les filiales de Midea présentent leurs innovations aux principaux salons dédiés à l'énergie : ees Europe, SNEC et Intersolar





FOSHAN, Chine, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démarche stratégique visant à promouvoir la transition énergétique mondiale, les filiales du groupe Midea - CLOU, Hiconics et CLIVET - ont suscité un vif intérêt lors des salons ees Europe, SNEC et Intersolar.

CLOU : promouvoir le stockage de l'énergie à l'ees Europe

CLOU, acquis par le groupe Midea en 2023, offre des solutions globales d'énergie propre après avoir reçu de nouvelles ressources et de nouveaux réseaux. Pour sa troisième participation au salon ees Europe, CLOU présente de nouvelles solutions et de nouveaux produits de stockage d'énergie qui aideront l'Europe à poursuivre sa transition vers l'énergie propre. Ces nouveaux produits comprennent la solution CLOU Engineering & Procurement Package (EP Package), sa première solution complète de stockage d'énergie, et l'Aqua-C2, un module de stockage d'énergie à haute densité.

Hiconics : l'entreprise présente ses capacités uniques en matière d'ODM aux salons SNEC et Intersolar

Hiconics Eco-energy Technology, soutenue par le groupe Midea, a présenté ses compétences uniques en matière de fabrication de modèles originaux lors des salons SNEC et Intersolar. La société est spécialisée dans le stockage de l'énergie domestique, les solutions photovoltaïques et les entraînements à fréquence variable pour la moyenne et la basse tension. Hiconics propose des solutions efficaces et fiables en matière d'énergie verte grâce à des capacités intégrées de R&D et de production. Sa volonté d'innovation est évidente avec une augmentation de 72,96 % des investissements de R&D en 2023. Les activités de stockage d'énergie résidentielle et d'EPC photovoltaïque distribué de l'entreprise sont en plein essor, , ce qui renforce sa part de marché et sa compétitivité.

CLIVET : soutenir la durabilité avec des solutions innovantes de gestion de l'air à l'Intersolar

CLIVET, la marque italienne de climatisation de Midea Building Technologies, a fait une déclaration audacieuse sur le thème « OUVREZ LA PORTE À UN CLIMAT NATUREL », en présentant ses solutions d'air respectueuses de l'environnement à Intersolar. Le système Smart Living intègre le stockage thermique et le chauffage avec des logiciels et du matériel intelligents pour un environnement de vie durable. La pompe à chaleur Edge PRO utilise le fluide frigorigène R290, ce qui lui confère une grande efficacité énergétique, une polyvalence et un fonctionnement silencieux.

Partenariats stratégiques et rayonnement mondial

CLOU et Hiconics ont conclu des partenariats en vue d'une expansion mondiale. CLOU s'est associé à PAX, SunService EOOD et Ktistor pour offrir une assistance technique aux projets BESS en Allemagne, en Bulgarie et en Grèce. Hiconics s'est associée à TÜV NORD, TÜV Rheinland et TÜV SÜD pour répondre aux normes de qualité mondiales. De plus, CLIVET a collaboré avec VAIA srl pour un projet de restauration forestière dans les Dolomites afin de promouvoir la conservation de l'environnement.

Avec ses filiales CLOU, Hiconics et CLIVET, le groupe Midea joue un rôle moteur dans la transition mondiale vers une énergie durable et propre, en établissant une référence en matière de leadership sur le marché des services énergétiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444709/8a7bb20bbee15706307bcfb40835f3ec.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444710/20240621151544.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444711/20240621151529.jpg

21 juin 2024 à 12:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :