ACQUISITION DE L'ACTIVITÉ ARGATROBAN EN EUROPE





SAINT-CLOUD, France, 18 juin 2024 /PRNewswire/ -- Ethypharm a conclu un accord avec Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC) pour acquérir l'agent antithrombin sélectif, Argatroban monohydrate (Argatra®, Arganova®, Novastan®, Exembol®), en Europe.

Ethypharm, connue pour son expertise en matière de médicaments essentiels pour les maladies du système nerveux central (y compris la douleur sévère et la dépendance) et les produits injectables hospitaliers, vise à renforcer ses activités pharmaceutiques établies en Europe par le développement interne, l'octroi de licences et les acquisitions.

En Europe, le MTPC a d'abord reçu l'approbation pour l'argatroban en Suède en 2004 et le produit est actuellement disponible comme traitement de la thrombocytopénie (HIT) de type II induite par l'héparine dans 13 pays, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie. La thrombocytopénie (HIT) de type II induite par l'héparine est une maladie grave qui présente un risque de complications thromboemboliques mortelles. L'argatroban est un anticoagulant dont la demi-vie dans le sang est courte et qui subit le métabolisme du foie, ce qui le rend adapté aux patients post-chirurgie et à ceux atteints d'une maladie rénale qui peuvent développer une HIT de type II.

Denis Delval, PDG d'Ethypharm, a déclaré : « Nous sommes ravis de renforcer notre portefeuille de médicaments essentiels et d'apporter l'Argatroban aux patients en Europe. En outre, nous sommes fiers de prendre en charge ce produit après son créateur, la société bien connue Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. »

À propos d'Ethypharm

Ethypharm est une société pharmaceutique internationale de taille moyenne de premier plan, avec de fortes racines européennes, qui fabrique et fournit des médicaments essentiels, en mettant l'accent sur les soins hospitaliers, le système nerveux central (douleur sévère et dépendance) et la médecine interne.

Ethypharm s'engage à améliorer la vie des patients et à avoir un impact positif sur la société et l'environnement.

Ethypharm emploie 1 700 personnes qui se consacrent à ses diverses activités pharmaceutiques, dont 1 400 dans des opérations industrielles.

Les six sites de production situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine possèdent une expertise en matière de produits injectables et de formes solides orales complexes.

Avec une présence mondiale dans 68 pays, l'entreprise commercialise ses produits directement en Europe et en Chine, et a des partenariats stratégiques sur les marchés EMEA, NA, LATAM et APAC.

Ethypharm travaille en étroite collaboration avec les autorités et les professionnels de la santé pour s'assurer que ses médicaments sont utilisés de manière appropriée et que les patients y ont accès.

Pour en savoir plus sur Ethypharm, consultez le site : http://www.ethypharm.com

À propos de Mitsubishi

En Europe, la filiale de MTPC, Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd (ci-après dénommée "MTPE", située à Londres, au Royaume-Uni), et la filiale de MTPE, Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH (ci-après dénommée "MTPD, située à Duesseldorf, en Allemagne), ont participé activement au marketing et à la vente d'argatroban au Royaume-Uni et en Allemagne, entre autres pays européens, par l'intermédiaire de leurs réseaux respectifs de partenaires.

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Chuo-ku, Osaka ; directeur représentant : Akihiro Tsujimura ; ci-après, "MTPC"), membre du Mitsubishi Chemical Group, s'engage à fournir des produits pharmaceutiques aux patients en Europe par le biais du MTPE et du MTPD, y compris la fourniture continue de Radicava® (edaravone), agent de traitement de la sclérose latérale amyotrophique, au sein de ses opérations européennes, apportant ainsi une contribution significative aux personnes confrontées à des maladies dans la région.

Les six sites de production de la société sont situés en France, au Royaume-Uni, en Espagne et en Chine.

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Group

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), membre du groupe Mitsubishi Chemical, s'engage à fournir des produits pharmaceutiques aux patients en Europe par l'intermédiaire de Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd (MTPE) et Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH (MTPD). Cela comprend la fourniture continue de Radicava® (edaravone), l'agent de traitement de la sclérose latérale amyotrophique, apportant ainsi une contribution significative aux personnes confrontées à des maladies dans la région. En Europe, MTPE et sa filiale MTPD ont participé activement au marketing et à la vente d'argatroban au Royaume-Uni et en Allemagne, entre autres pays européens, par l'intermédiaire de leurs réseaux respectifs de partenaires.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2434581/Ethypharm_Logo.jpg

Contact pour les médias :

Avril Ponnelle

Ethypharm

[email protected]

21 juin 2024 à 12:43

Communiqué envoyé leet diffusé par :