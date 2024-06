Fermetures dans les scieries : la CSN s'inquiète pour les emplois





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le prolongement de fermetures dans plusieurs scieries du Saguenay-Lac-Saint-Jean n'augure rien de bon pour les travailleuses et les travailleurs.

«?Il est habituel d'avoir des arrêts d'entretien dans les scieries, mais le prolongement de ceux-ci, pour une période parfois indéterminée, laisse présager le pire?», explique Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

Celui-ci fait remarquer que le marché était déjà mauvais quand les fermetures initiales ont été programmées et que leur prolongement ne peut pas s'expliquer seulement par ce facteur. «?Nos membres ont entendu que le rallongement de certaines fermetures était pour faire pression sur le gouvernement afin de baisser les droits de coupe en forêt publique?», ajoute le président, qui veut éviter que les travailleuses et les travailleurs fassent les frais d'un bras de fer de l'industrie avec le gouvernement Legault.

La FIM-CSN demande par ailleurs à Québec des gestes concrets à l'aube d'une possible catastrophe dans les scieries du Québec. Les consultations de ce printemps de la ministre Maïté Blanchette Vézina doivent donner des résultats concrets. «?L'application d'une politique d'utilisation du bois plus agressive en ce qui concerne les immeubles multilogements est un exemple de ce qui pourrait relancer la demande en cette période difficile. Cela diminuerait du même coup le bilan des GES des nouvelles constructions et engendrerait un bénéfice écologique. ?», conclut Manon Tremblay, présidente du Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN).

Embûches à l'horizon

Les bas prix du bois se conjugueront bientôt à une hausse à 17 % des tarifs américains sur le bois d'oeuvre canadien. Sans compter une possible intervention fédérale dans le dossier du caribou qui risque d'affecter davantage les capacités d'approvisionnement.

À propos

La Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) rassemble plus de 30?000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec. Elle représente notamment des travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière.

SOURCE CSN

21 juin 2024 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :