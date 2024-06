Concours Chapeau, les filles! - La FTQ félicite les gagnantes





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est fière de saluer les gagnantes des prix Équité du concours Chapeau, les filles! décernés par la FTQ et de son volet Excelle Science. Chapeau, les filles! est un concours qui veut souligner la motivation et la détermination des femmes qui sont inscrites à des programmes d'étude de métiers traditionnellement masculins. Ce concours a pour objectif de notamment valoriser les femmes qui choisissent un métier majoritairement pratiqué par des hommes, récompenser leurs efforts, favoriser la réussite étudiante et proposer des modèles féminins.

Les lauréates de cette année des prix Équité de la FTQ en formation professionnelle et en formation technique sont respectivement : Julie Lépine en charpenterie-menuiserie et Sarah Pimparé en soins préhospitaliers d'urgence. Quant au prix du volet Excelle Science, il est décerné à Léa Gagnon-Labrosse en génie civil.

« Il est inspirant de voir autant de femmes déterminées à briser les stéréotypes et à exceller dans des métiers traditionnellement masculins. À travers ce concours, nous célébrons non seulement leur talent et leur persévérance, mais nous renforçons également notre engagement envers l'équité et l'égalité en emploi. La FTQ est fière de soutenir ces pionnières et de promouvoir des choix de carrière diversifiés pour toutes les femmes », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

« À toutes celles qui osent, je vous lève mon chapeau bien haut. Vous êtes de véritables pionnières dans vos milieux de travail et vous avez le pouvoir d'ouvrir la voie pour d'autres. Chapeau, pour votre choix professionnel et toutes mes félicitations aux gagnantes! », ajoute la vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Nadia Aristyl.

Voir la liste des gagnantes 2024 : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/laureates-2023-2024.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600?000 travailleurs et travailleuses.

