Biocytogen a obtenu un brevet américain pour la plateforme de souris à chaîne légère commune RenLite®

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX : 02315) a annoncé que l'Office américain des marques et des brevets (USPTO) avait délivré un brevet pour la plateforme de souris à chaîne légère commune entièrement humaine RenLite® développée de façon indépendante.

Les souris RenLite®, qui ont été développées à l'aide de la technologie d'ingénierie chromosomique précise et sans limite de taille (SUPCETM) exclusive de Biocytogen, permet le remplacement in situ de l'ensemble des gènes de la région variable de la chaîne lourde d'anticorps humains et d'un gène unique de la région variable de la chaîne légère. Cela permet la production d'anticorps entièrement humains très divers qui partagent une chaîne légère commune, évitant efficacement les inadéquations de chaînes légère-lourde pendant l'assemblage d'anticorps bispécifiques, réduisant ainsi nettement la complexité du processus CMC. Les structures moléculaires de ces anticorps bispécifiques ressemblent à des anticorps monoclonaux, présentant des propriétés physicochimiques favorables. Tirant parti des souris RenLite® et RenLite® KO, Biocytogen a généré une bibliothèque d'anticorps ciblant plus de 200 cibles d'antigènes associés à des tumeurs, permettant le développement rapide de thérapies à base d'anticorps bispécifiques et de conjugués anticorps-médicament (CAM) bispécifiques.

En plus de la plateforme RenLite®, la gamme RenMice développée de façon indépendante de Biocytogen® inclut les plateformes RenMabTM, RenNano®, RenTCRTM et RenTCR-mimicTM. Ces cinq plateformes de souris à anticorps entièrement humains/TCR répondent aux besoins de R&D diversifiés de sociétés pharmaceutiques dans le monde entier. Depuis leur lancement en 2019, les plateformes RenMice® bénéficient d'une large reconnaissance au sein des secteurs biotechnologique et pharmaceutique. En date du 31 décembre 2023, Biocytogen avait mis en place 47 projets de licences RenMice® à cible désignée avec plus de 20 entreprises multinationales et sociétés biopharmaceutiques/biotechnologiques, parmi lesquelles Merck KGaA, Janssen, Xencor, BeiGene et Innovent. La plateforme RenMice® a généré une bibliothèque de plus de 400 000 anticorps entièrement humains contre des milliers de cibles et anticorps candidats de haute qualité, facilitant 103 projets couvrant le co-développement, l'octroi de licences et des accords de transfert.

L'autorisation de brevet américain pour la technologie de plateforme RenLite® démontre les capacités d'innovation exceptionnelles et la compétitivité internationale de Biocytogen. Biocytogen continuera de poursuivre des stratégies mondiales en matière de brevets et de protéger des technologies clés, offrant à ses partenaires des plateformes technologiques avancées et une robuste protection de la propriété intellectuelle. En plus des États-Unis, des demandes de brevets pour la plateforme RenLite® ont été déposées en Chine, en Europe, au Japon, en Corée du Sud, au Canada, à Singapour, en Russie, en Israël, en Australie et dans d'autres pays et régions, et des autorisations sont en cours.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie qui mène la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie d'édition génétique, Biocytogen tire parti des plateformes de génie génétique exclusives RenMice® (RenMabTM/RenLite®/RenNano®/RenTCR-mimicTM) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps imitant le TCR. La société a par ailleurs établi une sous-marque, RenBiologicsTM, pour explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l'emploi composée de plus de 400 000 séquences d'anticorps entièrement humains contre environ 1000 cibles en vue d'une collaboration internationale. En date du 31 décembre 2023, 103 accords de co-développement/d'octroi de licences/de transfert d'anticorps thérapeutiques et de multiples actifs cliniques et 47 projets de licences RenMice® à cible désignée ont été établis à travers le monde, dont plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Biocytogen a ouvert la voie dans la génération de modèles humanisés knock-in à cible thérapeutique pour la recherche préclinique, et fournit à ce jour plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires immédiatement disponibles sous la sous-marque de la société, BioMice®, ainsi que des services de manipulation génétique et de pharmacologie préclinique à ses clients dans le monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter http://en.biocytogen.com.cn.

21 juin 2024 à 11:40

