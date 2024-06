COUPE FEMINA 2024 - Le samedi 22 juin 2024, le fleuve se navigue au féminin





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, c'est plus de 160 navigatrices de partout au Québec qui seront réunies à la marina du Parc Nautique Lévy pour prendre le départ de l'annuelle compétition féminine, la Coupe Femina.

« La Coupe Femina incarne depuis 10 ans l'esprit d'audace et de détermination qui anime les Québécois. Je suis fière de voir cet événement unique non seulement promouvoir le sport au féminin, mais aussi inspirer le leadership et la résilience sur notre magnifique fleuve Saint-Laurent. Ensemble, poursuivons nos efforts pour faire rayonner la place des femmes. » A déclaré Mme Geneviève Guilbault, Vice-première ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Audacieuse, la Coupe Femina est déterminée à démocratiser la pratique de la voile au féminin. C'est plus de 1300 femmes passionnées qui depuis 2014 font cap sur Lévis pour prendre le départ de ce rendez-vous d'exception.

« La Ville de Lévis est ravie d'être un partenaire clé de cet événement d'envergure et d'accueillir au Quai Paquet le plus grand rassemblement de navigatrices au Canada. Depuis déjà 10 ans, Coupe Femina met de l'avant les valeurs de leadership et de persévérance au féminin, qui résonnent parfaitement avec notre vision d'une ville équitable et respectueuse. Je remercie tous les partenaires, les bénévoles et les membres de l'organisation pour leur implication dans cette compétition et je souhaite à toutes les participantes beaucoup de plaisir et une performance à la hauteur de leurs espérances ! » a déclaré monsieur Gilles Lehouiller.

« 10 ans d'entraide et de dépassement au féminin, ça se fête. Bravo à Michelle Cantin et à toute l'équipe de la Coupe Femina pour une décennie d'actions en faveur des femmes et des filles. Bon succès à toutes les participantes de l'édition 2024 et pensées particulières à l'équipe qui prendra part à la légendaire course de la Transat Québec Saint-Malo. Tout le Québec est derrière vous! » Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie internationale et ministre responsable de la Condition féminine.

Du 20 au 23 juin 2024, l'animation s'installe à la marina du Parc Nautique Lévy avec la présence des coureuses, tandis que les 22 et 23 juin, le Quai Paquet vibrera au rythme de la navigation, de son fleuve, de conférences, d'exposants, d'activités et d'un spectacle le samedi après-midi. C'est un rendez-vous à ne pas manquer !

À propos de Formation Nautique Québec

Établie depuis 2004, Formation Nautique Québec (FNQ) est l'une des plus importantes écoles de voile au Canada offrant plusieurs formations, certifications, de même qu'un environnement favorable à la pratique sécuritaire de la voile. Homologuée par Voile Québec, Voile Canada et International Yacht Training, elle est le maître d'oeuvre de la Coupe Femina depuis sa création en 2014.

