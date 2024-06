Hébergement d'urgence et transitoire - 57,5 millions $ pour soutenir 51 projets à Montréal





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - La députée d'Outremont, Rachel Bendayan, au nom du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, et le ministre responsable des Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, étaient réunis aujourd'hui afin d'annoncer un financement conjoint de 57,5 millions $ par année, pour les années 2024-2025 et 2025-2026, afin de soutenir et de développer 51 projets d'hébergement d'urgence et transitoire destinés aux personnes en situation d'itinérance.

Grâce à ce financement, la région de Montréal verra son nombre de places d'hébergement d'urgence et de transition considérablement augmenter d'ici 2026. L'appel de projets a non seulement permis de reconduire et rehausser les places existantes mais aussi d'ajouter 521 places. Il s'agit d'un ajout de 30 % du nombre de places lorsqu'on considère qu'il y avait 1 526 places en décembre 2023, à Montréal.

Devant la situation de l'itinérance qui se complexifie dans la métropole, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et tous leurs partenaires envoient aujourd'hui un fort message de collaboration. En effet, trop de Montréalais et de Québécois sont confrontés à la réalité inacceptable de l'itinérance alors que tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr et stable. Il est important de continuer d'unir toutes les forces en présence, d'investir plus pour aider les plus vulnérables et d'assurer le développement de projets d'hébergement pour ces clientèles. En ce sens, l'inauguration du projet Au pied de la montagne est un exemple probant.

Au pied de la montagne

C'était également l'occasion pour les dignitaires rassemblés d'inaugurer le projet Au pied de la montagne, porté par l'organisme Mission Old Brewery. Situé au 4544, avenue du Parc, sur le Plateau Mont-Royal, il s'agit d'un projet de 24 logements communautaires pour hommes en situation d'itinérance. Un ancien hôtel a été transformé en maison de chambres incluant des espaces communautaires et des espaces pour les services de soutien et d'accompagnement des locataires. Le gouvernement du Canada a investi plus de 6,5 millions $ dans le projet, dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec participe également au financement de ce projet évalué à plus de 8 millions $ par l'entremise du programme de supplément au loyer.

Citations :

« Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de réduire et de prévenir l'itinérance partout à travers le pays. C'est pourquoi je suis fier d'annoncer une contribution de plus de 25 millions de dollars pour financer des projets qui aideront à améliorer la capacité régionale des services d'hébergement d'urgence et transitoire à Montréal. Nous continuons de travailler avec tous les partenaires impliqués afin de bonifier les ressources et d'aider à enrayer les enjeux que vivent les personnes en situation d'itinérance. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce nouvel investissement témoigne des efforts réels qui sont faits par le gouvernement du Québec pour mieux soutenir les personnes en situation d'itinérance. Les organismes également pourront désormais compter sur un financement qui leur offrira stabilité et prévisibilité pour leurs activités futures. Nos actions visent un rehaussement de l'accès aux services d'hébergement d'urgence et de transition, de concert avec les équipes en place à Montréal, tout en continuant de soutenir la création de logements supervisés, comme en témoigne l'appui accordé au projet Au pied de la montagne. Je rappelle que ces trois volets sont nécessaires pour favoriser la réinsertion complète des personnes en situation d'itinérance. C'est une priorité pour nous. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Toutes et tous méritent d'avoir accès à un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement fédéral est fier de financer la création de 24 nouveaux logements à ceux qui en ont le plus besoin, ici, dans notre magnifique quartier du Mile End. Les valeurs d'entraide et de solidarité sont fondamentales pour les habitants de notre quartier et ce projet démontre notre engagement à faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte. »

Rachel Bendayan, secrétaire parlementaire de la vice-première ministre et ministre des Finances et députée d'Outremont, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour lutter efficacement contre l'itinérance, nous devons unir nos actions. Le financement annoncé aujourd'hui en est un bel exemple. Il permet à des projets comme Au pied de la montagne d'offrir à des hommes en situation d'itinérance un toit, dont l'abordabilité sera garantie par l'ajout de suppléments au loyer offerts aux locataires par la Société d'habitation du Québec. Il fournira aussi un accompagnement susceptible de sortir ces hommes de la rue et de leur permettre de reprendre leur vie en main. Je suis fière de la contribution de notre gouvernement et je salue la participation de nos partenaires à cette initiative concertée. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Aujourd'hui, je suis fière, comme députée montréalaise, de notre gouvernement du Québec et de cette belle collaboration de tous ces partenaires qui unissent leurs efforts pour soutenir une cause qui me tient particulièrement à coeur, celle des Québécois confrontés à la réalité de l'itinérance. Les besoins sont énormes en ce sens et l'annonce d'aujourd'hui est un message significatif de la volonté de nos gouvernements à vouloir soutenir nos citoyennes et citoyens les plus vulnérables de notre société. Chacun doit pouvoir compter sur un chez-soi stable et sécuritaire. C'est un besoin de vie fondamental. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel, adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Pour passer à travers la crise des vulnérabilités et combattre l'itinérance, tous les paliers de gouvernement doivent s'investir pour ouvrir plus de ressources adaptées. L'annonce d'aujourd'hui est une preuve que nous sommes tous unis pour y arriver. Je tiens sincèrement à remercier le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour ces investissements importants. Il est impératif de pouvoir ouvrir des ressources bien réparties sur le territoire de Montréal. Par ailleurs, pour nous, la solution à long terme passe par le logement. Pour cela, notre administration met en place des mesures robustes avec Loger+ et le nouveau plan d'urbanisme et de mobilité. La Ville de Montréal est au rendez-vous pour ne laisser personne derrière. »

Robert Beaudry, responsable de l'itinérance, de l'urbanisme et de l'OCPM au comité exécutif de la Ville de Montréal

« La principale solution au phénomène de l'itinérance est simple : c'est le logement. Que ce soit des logements sociaux, communautaires, abordables ou issus du marché privé, nous devons à la fois augmenter et diversifier l'offre de logements à travers la métropole. La Mission Old Brewery est heureuse de pouvoir compter sur le soutien financier de partenaires clés comme la Société canadienne d'hypothèques et de logement par l'entreprise de l'Initiative pour la création rapide de logements. Au cours des prochaines années, La Résidence Bash Shetty et ses 24 unités de logement permettront à de nombreux hommes de faire un pas de plus vers la stabilité résidentielle et de retrouver un chez-soi digne de ce nom. »

James Hugues, président et chef de la direction de Mission Old Brewery

Faits saillants :

La réalisation de ces projets est rendue possible grâce à la contribution financière du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, avec l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi et les sommes du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026.

et du gouvernement du Québec, avec l'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi et les sommes du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. De ce montant, environ 30 millions $ proviennent du Plan d'action interministériel en itinérance 2021- 2026 et environ 25 millions $, du programme Vers un chez-soi.

environ 25 millions $, du programme Vers un chez-soi. L'octroi de la somme annoncée fait suite à un appel de projets réparti en trois volets, soit : Volet A (39,5 millions $) : reconduction et rehaussement de 19 projets d'hébergement d'urgence et transitoire et de 12 autres projets de mesures complémentaires; Volet B (4,6 millions $) : rehaussement des financements de 20 organismes d'hébergement d'urgence et transitoire. Ce volet permettra de consolider et de développer des lits pour des clientèles telles que les jeunes, les hommes, les femmes et les Autochtones; Volet C (13,4 millions $) : développement de huit nouveaux projets d'hébergement d'urgence et transitoire, incluant la transition du projet de l'Hôtel-Dieu vers des sites permanents.

Outre l'amélioration de l'accès aux services d'hébergement d'urgence et de transition, le financement permettra d'accroître l'offre de service 24/7 à l'échelle régionale, de soutenir un écosystème de ressources complémentaires en matière d'accueil et d'intervention et de favoriser l'accès aux services pour les populations éloignées.

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 communautés désignées (centres urbains), à 3 capitales territoriales, à 30 communautés autochtones ainsi qu'à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones à l'appui d'approches fondées sur les distinctions dans le contexte des services aux personnes en situation d'itinérance.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones à l'appui d'approches fondées sur les distinctions dans le contexte des services aux personnes en situation d'itinérance. Tous les locataires admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

