Kolmar BNH renforce sa compétitivité mondiale grâce à la double fonctionnalité d'HemoHIM





Kolmar BNH (KOSDAQ : 200130), une société fournisseur de concepts d'origine (ODM) pour les aliments fonctionnels de santé, renforce sa position sur le marché en obtenant la certification pour la fonctionnalité supplémentaire d'HemoHIM, un supplément de santé coréen renommé.

L'entreprise a obtenu l'approbation du ministère de l'alimentation et de la sécurité des médicaments pour la fonction d'amélioration de la fatigue du complexe d'extraits HemoHIM d'angelica gigas, etc., dérivé de l'angelica gigas et d'autres composants en 2023. Ce résultat a été obtenu six ans après le lancement du projet de développement technologique durable HemoHIM. HemoHIM est ainsi arrivé sur le marché en tant que produit de santé à double fonction conçu pour renforcer la fonction immunitaire et réduire la fatigue.

HemoHIM, mis au point par Kolmar BNH en 2006, est le premier complément de santé approuvé individuellement au sein du pays, formulé à partir d'ingrédients naturels indigènes tels qu'angelica gigas, cnidium officinale et paeonia japonica. Distribué par Atomy, il connaît aujourd'hui un succès mondial, exporté dans plus de 20 pays et générant un chiffre d'affaires de plus de 2 billions KRW, avec des exportations dépassant les 200 millions de dollars. Il est resté le stimulant immunitaire le plus vendu en Corée pendant plus d'une décennie.

Kolmar BNH a validé la fonction d'amélioration de la fatigue d'HemoHIM par le biais d'essais cliniques (sur l'homme) et non cliniques (tests cellulaires) approfondis. Dans des essais impliquant des adultes âgés de 30 à 59 ans souffrant de fatigue, des améliorations significatives ont été observées dans les mesures de la fatigue, y compris l'échelle de gravité de la fatigue (FSS) et l'inventaire multidimensionnel de la fatigue (MFI), après la consommation du complexe d'extraits HemoHIM d'angelica gigas, etc. Ces résultats ont été publiés dans Phytomedicine Plus, une revue internationale consacrée à la médecine naturelle, et des brevets ont été déposés en Corée et en Russie.

Poursuivant son engagement en faveur de l'innovation après le lancement d'HemoHIM, Kolmar BNH consacre plus de 2 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement. Cet investissement vise à améliorer la fonctionnalité des produits et à renforcer l'avantage concurrentiel.

HemoHIM G, destiné au marché mondial, est l'un des résultats de ce dévouement à la R&D. Lancé à Taïwan le mois dernier, HemoHIM G est un nouveau produit destiné à l'exportation qui a fait l'objet d'ajustements méticuleux au niveau de ses matières premières et des proportions de ses ingrédients afin de se conformer aux réglementations internationales en matière d'alimentation. Ses ingrédients clés, tels qu'angelica sinensis, ligusticum chuanxiong et paeonia lactiflora, ont fait l'objet de procédures d'approvisionnement rigoureuses et d'un contrôle de qualité strict. Les profils de goût et d'arôme ont été adaptés aux préférences des consommateurs du monde entier. Sa sécurité a en outre été certifiée dans la prestigieuse revue universitaire « Toxicological Research », accréditée au niveau SCIE.

Un responsable de Kolmar BNH déclare : « Grâce à des efforts incessants en matière de recherche et de développement, Kolmar BNH a renforcé la compétitivité d'HemoHIM. Nous sommes déterminés à promouvoir les aliments fonctionnels de santé coréens dans le monde entier grâce à des innovations permanentes avec HemoHIM. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

21 juin 2024 à 10:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :