Les travailleuses et travailleurs de la SOPFEU ratifient une nouvelle convention collective





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Les membres d'Unifor travaillant pour la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont ratifié à 64,5 % leur nouvelle convention collective.

Les négociations, qui ont débuté il y a plus d'un an, ont été marquées par des discussions intenses et prolongées. Les principaux points de discorde incluaient les salaires, les conditions de travail et les ressources disponibles pour faire face à l'augmentation des feux de forêt causée par les changements climatiques. Unifor a constamment plaidé pour de meilleures conditions pour les employés, soulignant leur rôle crucial dans la protection des forêts québécoises. Ce processus a culminé avec un mandat de grève voté à 99% par les membres, démontrant l'ampleur de leur insatisfaction.

Ce nouveau contrat offre des améliorations pour tous les membres, y compris une augmentation salariale cumulative minimale de 23% répartie sur la durée de la convention collective, détaillée comme suit :

1er janvier 2023 : 10 %

1er janvier 2024 : 3,5 %

1er janvier 2025 : 3 %

1er janvier 2026 : 3 % ou l'IPC de 2025 de la province du Québec si supérieur à 3 % avec un maximum de 4 %

janvier 2026 : 3 % ou l'IPC de 2025 de la province du Québec si supérieur à 3 % avec un maximum de 4 % 1er janvier 2027 : 3,5 % ou IPC de 2026 de la province de Québec si supérieur à 3,5 %, avec un maximum de 4,5 %

En plus des augmentations salariales, la convention prévoit un nouveau congé mobile, une bonification de l'échelle de vacances, une augmentation des heures de travail garanties sur le terrain, ainsi qu'une prime supplémentaire de 50$ par jour lors des déploiements hors accréditation, représentant une augmentation moyenne de 30% du taux horaire chaque jour de déploiement, et plusieurs autres bonifications.

« Cette ratification représente une avancée en matière de salaires et de conditions de travail pour nos membres. Cependant, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à accomplir. Les frustrations exprimées par nos membres soulignent clairement le long chemin que nous avons parcouru pour améliorer leurs conditions de travail, » déclare Daniel Cloutier, directeur québécois.

Joël Vigeant, coordonnateur du secteur de la foresterie, ajoute : « C'est une négociation historique pour les groupes de la SOPFEU, car c'est la première fois qu'ils siègent tous ensemble à la table de négociation puisque trois des six accréditations ont rejoint Unifor en 2023, renforçant ainsi notre unité et notre pouvoir de négociation. Nous avons fait de grands pas lors de cette négociation et le résultat démontre à la SOPFEU qu'il y en aura d'autres à franchir. »

À propos d'Unifor :

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

21 juin 2024 à 10:30

