Ouverture de la station d'intervention maritime en Arctique à Rankin Inlet pour la saison





YELLOWKNIFE, NT, le 21 juin 2024 /CNW/ - La Station d'intervention maritime en Arctique (SIMA) de la Garde côtière canadienne à Rankin Inlet, au Nunavut, auparavant appelée Station d'embarcations de sauvetage côtier du Nord, est maintenant ouverte pour la saison.

La SIMA a été inaugurée en 2018, ce qui en fait la toute première installation de recherche et sauvetage de la GCC en Arctique. La station est composée de membres d'équipage autochtones, embauchés et formés par la GCC, et représente une étape clé dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada, qui améliore la sécurité dans les eaux arctiques, en collaboration avec les communautés autochtones.

À Rankin Inlet, l'équipage de la SIMA est un élément important du système de préparation et d'intervention en cas d'urgence maritime, travaillant conjointement avec la Garde côtière auxiliaire canadienne, les communautés inuites, et d'autres organisations nordiques, pour renforcer la sécurité maritime dans l'Arctique.

L'équipage de la SIMA est formé et équipé pour répondre aux appels de détresse, tels que, mais sans s'y limiter, les urgences médicales, les personnes/plaisanciers disparus, les navires échoués, les navires qui prennent l'eau, et les navires désemparés.

Les urgences maritimes peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-267-7270 ou par radio VHF (canal 16).

La SIMA fermera pour la saison le 22 octobre 2024.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

21 juin 2024 à 10:23

Communiqué envoyé leet diffusé par :