Festivals et événements de la saison estivale 2024 - Québec confirme un soutien financier de 441?500 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une aide financière d'un montant total de 441 500 $ aux Fêtes de la Nouvelle-France, dont les activités auront lieu du 1er au 4 août prochains, à Québec.

Le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en font l'annonce aujourd'hui.

Les Fêtes de la Nouvelle-France sont de retour dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec pour une 27e édition. Elles mettent en valeur le travail, le mode de vie et les traditions des premières générations qui ont façonné la nation québécoise aux 17e et 18e siècles. Au plus fort de la saison touristique estivale, les célébrations, qui ont lieu dans une ambiance familiale et festive, attirent dans notre capitale nationale des Québécoises et des Québécois de toutes les régions, ainsi que de nombreux visiteurs. On estime qu'environ 60 % des participantes et participants sont des touristes et des excursionnistes venus de l'extérieur de la région.

Citations

« Les Fêtes de la Nouvelle-France nous permettent de revivre un pan important de notre histoire. J'invite les citoyens des environs et les visiteurs à prendre part à ces journées de festivités et à prolonger leur séjour pour découvrir les nombreux attraits de la région.? Il fait bon vivre dans la Capitale-Nationale! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Les Fêtes de la Nouvelle-France sont un rendez-vous qui renforce le dynamisme de la Capitale-Nationale et son offre touristique. Avec un programme diversifié, l'événement contribue à la notoriété du Québec en tant que destination de choix, tout en mettant en lumière l'incroyable talent des artisans de notre industrie événementielle. J'invite la population et les gens de passage à y assister en grand nombre pour se familiariser avec des pans de notre fabuleuse histoire, et se laisser émerveiller par cette merveilleuse ville de Québec et ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Chaque année, les Fêtes de la Nouvelle-France mettent à l'honneur notre histoire, notre culture, ce qui a forgé notre identité et qui nous rend fiers aujourd'hui d'être Québécois. Je salue les organisateurs qui nous proposent une programmation riche et variée, avec des activités originales et ludiques qui sauront séduire, j'en suis persuadé, de très nombreux visiteurs. Merci de contribuer à l'essor touristique de la région de la Capitale-Nationale, là où tout a commencé en Amérique du Nord. »

Vincent Caron, député de Portneuf et adjoint gouvernemental au Tourisme - Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accorde un montant de 256?500 $ en vertu du Programme d'appui aux actions régionales.

Le ministère de la Culture et des Communications accorde la somme de 110?000 $ grâce au programme Autres interventions particulières en culture et communications.

Le ministère du Tourisme accorde une aide de 75?000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

21 juin 2024 à 10:18

