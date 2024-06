Hanwha va racheter Philly Shipyard





Hanwha apporte à Philadelphie sa technologie marine de pointe et son expertise en matière de construction navale

PHILADELPHIE, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hanwha Systems, un leader mondial de l'électronique de défense et des technologies de l'information, et Hanwha Ocean, l'un des principaux constructeurs navals au monde, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de Philly Shipyard, un constructeur naval américain de premier plan qui a livré environ la moitié des grands navires commerciaux aux États-Unis depuis 2000 dans le cadre de la loi américaine Jones Act. Hanwha Systems et Hanwha Ocean investiront ensemble 100 millions de dollars pour acquérir Philly Shipyard, dans le cadre de leurs stratégies visant à développer leurs activités de défense et de construction navale à l'échelle mondiale.

Philly Shipyard est une entreprise publique contrôlée par Aker ASA, une société d'investissement industriel norvégienne qui détient des participations dans les secteurs de l'énergie, des technologies vertes et de la biotechnologie marine. Philly Shipyard produit des navires conformes à la loi Jones Act, une exigence fédérale selon laquelle les navires utilisés pour le commerce intérieur doivent être construits dans des chantiers navals américains. Créée en 1997, Philly Shipyard fournit environ 50 % des plus grands navires commerciaux, dont des pétroliers et des porte-conteneurs. En outre, Philly Shipyard construit des navires de formation pour l'administration maritime des États-Unis (MARAD).

« La possibilité de collaborer avec Philly Shipyard, un important constructeur de navires à l'histoire riche, constitue une opportunité stratégique passionnante qui permettra à Hanwha Systems de déployer ses systèmes navals de pointe et les technologies associées sur le marché américain », a déclaré Charlie SC EOH, PDG de Hanwha Systems.

Hyek-woong KWON, PDG de Hanwha Ocean, , a ajouté : « Nous sommes impatients de mettre à profit notre savoir-faire en matière de construction navale et de fabrication pour prolonger le succès de Philly Shipyard alors que la société répond aux besoins croissants des États-Unis pour les décennies à venir. »

Hanwha Systems est l'une des principales entreprises de défense en Corée. Elle développe des technologies pour les systèmes maritimes sans pilote, les radars navals et les capteurs pour les opérations avec ou sans équipage (MUM-T). Grâce à sa technologie marine de pointe, Hanwha Systems est impatiente de produire des navires pour le marché commercial et de profiter des opportunités offertes par les marchés des véhicules sous-marins sans pilote (UUV), des navires intelligents (smart ships) et des véhicules de surface sans pilote (USV). Hanwha Ocean, un constructeur naval de classe mondiale pionnier sur le marché mondial de la défense maritime, dispose d'une gamme complète de navires à faible émissions de carbone et de haute technologie, allant des transporteurs d'ammoniac et de GNL aux destroyers, sous-marins et frégates.

Hanwha Systems et Hanwha Ocean considèrent cette acquisition comme faisant partie d'une stratégie d'investissement à long terme visant à apporter des bonnes pratiques et des technologies de pointe pour compléter les capacités existantes de Philly Shipyard.

« Après deux décennies de gouvernance, c'est avec un grand honneur que nous transférons la propriété d'Aker à Hanwha. Reconnu comme un leader mondial, Hanwha apporte une grande expérience de la construction navale sophistiquée, qui permettra à Philly Shipyard d'avoir des aspirations encore plus ambitieuses pour ses employés et ses clients. En repensant aux 17 dernières années, je suis personnellement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de travailler aux côtés des collaborateurs de Philly Shipyard et suis impatient d'assister à la croissance et au succès continus du chantier naval à l'avenir », a déclaré Kristian Røkke», président de Philly Shipyard ASA.

À propos de Hanwha Systems

Hanwha Systems est l'entreprise représentative de la République de Corée qui se hisse au niveau d'entreprises de classe mondiale dans divers domaines d'activité basés sur l'avionique et l'espace, la sécurité et la sûreté et les services de systèmes d'information. Hanwha Systems dispose d'une division défense et d'une division TIC, et considère la valeur ajoutée pour le client comme sa priorité absolue.

À propos de Hanwha Ocean

Hanwha Ocean est une entreprise maritime et de construction navale de renommée mondiale qui possède plus de 50 ans d'expérience dans la construction navale. Elle propose notamment une large gamme de vaisseaux de marine comprenant des sous-marins, des navires de guerre et d'autres navires de soutien naval, ainsi que des navires commerciaux tels que des transporteurs de GNL et de très grands transporteurs de pétrole brut. Le chantier naval Okpo de Hanwha Ocean est le deuxième plus important et l'un des plus efficaces au monde.

Contacts presse

Debra DeShong, VP/Responsable de la communication d'entreprise

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2444441/Hanwha_Group_Logo.jpg

21 juin 2024 à 10:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :