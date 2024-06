PlanetHoster s'associe au Lan ETS comme partenaire diamant





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - PlanetHoster® est fier d'annoncer un partenariat avec le Lan ETS , la plus grande fête de jeux vidéo au Canada, qui a lieu du 28 au 30 juin 2024 au Palais des congrès de Montréal. Cette collaboration significative inclut l'accès à des technologies de PlanetHoster en cyberdéfense, l'accès aux serveurs dédiés HybridCloud N0C®, l'enregistrement de noms de domaine avec une protection DNSSEC, le stockage des données, les communications par courriels, des goodies exclusifs aux participants Premium, ainsi que des surprises.

« Il nous fait plaisir de soutenir cet évènement important du sport électronique avec les dernières innovations technologiques de PlanetHoster, notamment la plateforme N0C®, conçue pour répondre aux besoins uniques du monde du jeu vidéo. Ce partenariat répond aux valeurs fondamentales de PlanetHoster, à savoir redonner à la communauté et favoriser l'innovation », confie Mina Shenouda, directeur général (CEO) de PlanetHoster.

« Nous sommes ravis d'annoncer que PlanetHoster se joint à nos partenaires pour la première fois. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour tout ce que PlanetHoster apporte à l'équipe du Lan ETS. Leur soutien et leur expertise renforcent notre capacité à offrir une expérience exceptionnelle à tous les participants. Cet événement annuel réunit des passionnés de jeux vidéo de partout et offre une plateforme unique pour la compétition, la communauté et l'innovation », souligne Julien Boisvert-Simard, trésorier du Lan ETS.

À propos de PlanetHoster

PlanetHoster est une société renommée pour ses solutions d' hébergement web de haute performance et d'enregistrement de noms de domaine, elle dessert plus de 60 000 clients.PlanetHoster propose également des serveurs dédiés avec infogérance et des solutions infonuagiques privées (private cloud) adaptées aux besoins des entreprises, institutions et gouvernements. Forte d'une équipe de professionnels expérimentés, la société s'engage à fournir une expérience client exceptionnelle, une performance optimale sur des infrastructures robustes, ainsi qu'une sécurité et une confidentialité des données rigoureusement assurées. Pour toutes questions, contactez-nous .

À propos du Lan ETS

Lan ETS est un événement annuel de LAN party organisé par un club étudiant du même nom de l'École de technologie supérieure, à Montréal. C'est actuellement la plus grande LAN party au Canada et sur la côte Est de l'Amérique du Nord. En 2013, environ 1 094 joueurs ont assisté à l'événement pour avoir une chance de gagner plus de 18 000 $ en argent et plus de 25 000 $ en prix.

21 juin 2024

