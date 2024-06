Le projet du CANDU MONARK offrira de nombreux avantages économiques au Canada

Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») a annoncé un plan stratégique, sous réserve d'un financement par actions réussi, dans le but de réaliser son objectif de devenir l'un des principaux producteurs d'or en Afrique de l'Ouest....

Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer avoir sollicité le concours de SCP Resource Finance LP pour agir en qualité de chef de file et agent principal (l'« Agent principal »), au nom d'un syndicat d'un ou plusieurs...