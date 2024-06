Dans le cadre de l'approche d'intervention Quartiers inclusifs et résilients (QIR) - Jusqu'à 200 vélos provenant des écocentres donnés à l'organisme Hoodstock, au bénéfice de la population de Montréal-Nord





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal est heureux d'annoncer que la Ville de Montréal fera don à l'organisme Hoodstock de 50 à 200 vélos provenant des écocentres montréalais. Ces derniers, une fois restaurés, seront mis gratuitement à la disposition des membres de la communauté de Montréal-Nord et permettront de réaliser un projet favorisant la mobilité active dans l'arrondissement. Ce don de vélos s'inscrit dans le cadre de l'approche d'intervention Quartiers inclusifs et résilients (QIR) de la Ville de Montréal.

La réception de vélos gratuits contribuera à la pérennisation d'initiatives de sensibilisation et d'éducation populaire sur l'utilisation du vélo. Le projet de l'organisme Hoodstock se structure en quatre volets, soit le programme Cycliste averti, le programme et balades Toutes à vélo, les Réparothons gratuits et le volet portant sur les ateliers d'éducation populaire et balades à vélo ouvertes à toutes et à tous.

« C'est avec joie que Montréal, via ses écocentres, offrira jusqu'à 200 vélos usagés à Hoodstock, qui les restaurera pour en faire profiter les résidentes et les résidents de Montréal-Nord. Ce projet, qui promeut la mobilité durable et l'inclusion sociale, améliorera la qualité de vie locale en facilitant l'accès à des vélos pour de nombreux citoyennes et citoyens, leur permettant ainsi de se déplacer facilement et en toute sécurité. Cette initiative s'intègre également à notre Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, puisqu'elle permet de donner une deuxième vie à des objets qui iraient autrement à l'enfouissement! Je remercie l'organisme Hoodstock pour ce beau projet. Nous sommes engagés à soutenir de telles initiatives communautaires inspirantes, visant à rendre notre ville plus verte et inclusive », a déclaré Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au sein du comité exécutif.

« Nous sommes heureux de soutenir le projet mis en place par l'organisme Hoodstock, via l'initiative des Quartiers inclusifs et résilients (QIR) que notre administration a lancée en octobre dernier. Le QIR vise à accroître l'efficacité des interventions municipales en priorisant les milieux vulnérables, comme ceux qui ont un accès limité aux espaces verts ou encore aux infrastructures de sports et de loisirs. L'initiative de Hoodstock est un exemple parfait du type de projets que le QIR veut mettre de l'avant, puisqu'il permet d'améliorer concrètement les conditions et la qualité de vie des résidentes et des résidents de Montréal-Nord, en favorisant la mobilité active. Le don de ces 50 à 200 vélos usagers par la Ville aura un réel impact positif sur le quotidien des citoyennes et des citoyens du quartier », a mentionné Josefina Blanco, membre du comité exécutif responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées.

« En faisant ce don à l'organisme Hoodstock, la Ville concrétise son engagement à encourager l'utilisation du vélo par la population de Montréal-Nord. À Montréal, toutes et tous doivent avoir accès à des options de transport efficaces autres que l'auto solo. C'est pourquoi nous continuons de développer le réseau cyclable de Montréal-Nord, pour favoriser les mobilités actives et sécuriser les déplacements de tous les usagers de la route », a conclu Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité et au Plan vélo au sein du comité exécutif.

Entente entre les parties

Avant la saison estivale 2024, Hoodstock récupérera jusqu'à 200 vélos, sous réserve des quantités disponibles et des besoins de l'organisme. Dans le cadre de l'entente, l'organisme est responsable d'organiser la collecte et le transport des vélos pendant les heures d'ouvertures des écocentres. Les vélos sont cédés tel quel et l'organisme est responsable d'en assurer l'entretien avant de les redistribuer ou de les rendre disponibles à la communauté. Il est prévu que les vélos soient mis à la disposition de la communauté à travers un atelier communautaire de vélo. L'entente actuelle se limite à une contribution unique en 2024. La contribution matérielle accordée est sans coût pour la Ville. L'organisme assumera les frais de collecte et de transport par ses propres moyens, ainsi que de réparation des vélos le cas échéant.

