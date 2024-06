Au congrès SIRM 2024 à Milan, ESAOTE présente le tout nouveau MyLabtmE80, un appareil d'échographie de la série E conçu pour les professionnels traitant des cas cliniques plus complexes





Le dévoilement a eu lieu sur le stand Esaote (I- 03), où les professionnels de l'industrie ont pu en savoir plus sur les caractéristiques et les performances du nouveau système, tout au long du Congrès.

MILAN, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Esaote - une société italienne leader dans le domaine de l'imagerie médicale - a dévoilé son nouvel appareil à ultrasons MyLabtmE80 au monde de la radiologie. Le dévoilement a eu lieu lors du 51e Congrès SIRM 2024 (Allianz MiCo Convention Center, Milan - Stand I-03), la première fois que les trois sociétés scientifiques dans le domaine de la radiologie (SIRM, AIMN, AIRO) se sont réunies pour leur premier congrès commun, intitulé « The Next Generation ».

Nouvelle avancée en termes d'innovation, MyLabtmE80 est le premier appareil à ultrasons de la toute nouvelle série E d'Esaote. Le « E » signifie Expertise, en référence à une série d'appareils conçus pour les professionnels qui traitent des cas cliniques plus complexes, où la certitude diagnostique et l'efficacité clinique jouent un rôle décisif.

Cet échographe garantit une gestion intuitive du flux de travail, avec des fonctions d'automatisation avancées alimentées par l'I.A. pour accélérer les opérations répétitives et simplifier les fonctions complexes. Les médecins peuvent ainsi réaliser des examens plus approfondis sur la base d'images d'un niveau de détail très élevé. Le système est également doté d'une technologie d'imagerie de fusion, pour l'évaluation des maladies du foie et des lésions mammaires.

MyLabtmE80 intègre les fonctions Augmented Insighttm du MyLabtmX90 et offre aux consommateurs les options d'un panneau de commande conventionnel ou tactile, conformément à la sélection innovante lancée dans la série A.

« Le MyLabtmE80, agile et rapide, et ses fonctions avancées polyvalentes et mobiles incarnent notre nouvelle vision dans le cadre de notre engagement continu à fournir des soins de santé de haute qualité. Nous avons donc amélioré la reproductibilité, l'efficacité et la précision diagnostique de nos échographes », a déclaré Mariagrazia Bella, Directrice marketing pour l'Italie. « MyLabtmE80 est conçu pour s'adapter à n'importe quel environnement de soins de santé. Avec cinq connecteurs de sonde et des configurations personnalisées, il est idéal pour les examens de routine et avancés. La batterie offre un balayage autonome à pleine puissance, tandis que l'écran tactile moderne simplifie les procédures de nettoyage, garantissant une adaptabilité même dans les environnements les plus exigeants. »

MyLabtmE80 complète le renouvellement de la gamme d'échographes développée par Esaote, aux côtés des MyLabtmX90, MyLabtmA70 et MyLabtmA50. En accord avec sa nouvelle identité de marque et son slogan « Health with Care », Esaote confirme sa mission et le sens de l'attention et de l'empathie avec lequel elle aborde son travail quotidien, pour améliorer le bien-être des citoyens. www.esaote.com

Groupe Esaote Leader en imagerie médicale (échographie, IRM, logiciels de gestion du processus de diagnostic). Fin 2023, le groupe comptait 1 250 employés, dont la moitié en Italie. Avec des installations à Gênes et Florence, et ses propres unités de production et de recherche en Italie et aux Pays-Bas, Esaote est présent dans plus de 100 pays. www.esaote.com

© Copyright Esaote 2024

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442819/Esaote_SpA.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2323931/4771337/ESAOTE_Logo.jpg

21 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :