SUTTON QUÉBEC LANCE SA NOUVELLE IMAGE DE MARQUE LORS DE LA SOIRÉE 'INVESTI POUR L'AVENIR'

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Sutton Québec est fier d'annoncer le lancement de sa nouvelle image de marque, marquant le début d'une nouvelle ère dans le développement de l'entreprise.

Le lancement a été officialisé lors de la soirée « Sutton : Investi pour l'Avenir » tenue le 20 juin à l'hôtel Reine Élizabeth de Montréal. C'est Mme Julie Gaucher, présidente de Sutton Québec, qui en a fait l'annonce et qui a marqué le coup d'envoi des festivités menant au 30e anniversaire de Sutton en janvier 2025. L'événement a rassemblé des membres de la grande famille Sutton, des représentants de la communauté d'affaires de Montréal, ainsi que des partenaires et clients fidèles, le tout dans une atmosphère empreinte de convivialité.

La nouvelle image de marque Sutton est moderne et soignée, témoignant du dynamisme de Sutton Québec. Cette refonte n'est pas seulement esthétique; elle s'aligne sur la nature dynamique des secteurs de l'immobilier et de la technologie, garantissant que Sutton reste synonyme de fiabilité et de qualité dans les services immobiliers.

Il s'agit de la première fois en près d'une décennie qu'une bannière québécoise procède à la modernisation de son image de marque. Cela reflète les ambitions de Sutton Québec d'entrer dans sa 30e année avec une énergie renouvelée. L'entreprise est prisée des Québécois pour le professionnalisme de ses courtiers et le souci du bien-être de ses clients. Elle est prête à saisir les opportunités d'une nouvelle ère dans le courtage immobilier.

"Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle aventure chez Sutton. Notre identité est jeune et résolument tournée vers l'avenir, mais nous n'oublions pas d'où l'on vient. Depuis 1995, Sutton Québec a traversé de nombreuses phases de croissance, nous voyant passer d'une poignée de collègues à plus de 1500 courtiers à travers le Québec. Nos franchisés, courtiers et membres du personnel administratif, se font tous une fierté de rester fidèles à nos valeurs de collaboration, de dépassement de soi et d'appartenance. C'est dans cet esprit que nous entamons cette excitante nouvelle étape ensemble.", affirme Julie Gaucher.

Avec le lancement de la nouvelle image de marque, Sutton Québec et Sutton Canada renforcent aussi leur collaboration, unissant les deux visions pour créer une identité plus forte à l'échelle nationale. La nouvelle identité de Sutton Québec sera accompagnée d'un élargissement de son éventail de services, le tout résolument axé sur les besoins de ses clients. Les courtiers de Sutton seront des conseillers privilégiés de leurs clients afin de les accompagner dans l'accroissement de leur patrimoine immobilier. À une époque où l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, Sutton sera un facilitateur de rêves.

Tous les participants sont chaleureusement remerciés et l'équipe se réjouit de poursuivre avec passion l'écriture de l'histoire de Sutton.

Sutton - Québec est le franchiseur immobilier pour la marque Sutton au Québec et à Ottawa fondée en 1995. Avec une approche collaboratrice, une expertise et un professionnalisme indéniables, Sutton - Québec réunit les courtiers et clients afin de faire de l'expérience de ces derniers, une expérience humaine. Sutton - Québec compte aujourd'hui plus de 1500 courtiers répartis dans 18 franchises et 65 points de service s'étalant partout au Québec et à Ottawa.

