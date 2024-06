Les Laboratoires Pierre Fabre reçoivent le Prix Galien International pour EBVALLO®, la première immunothérapie allogénique destinée aux patients atteints d'un cancer rare





CASTRES, France, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Les Laboratoires Pierre Fabre obtiennent le prix Galien International dans la catégorie « Meilleur produit pour une maladie rare/orpheline » pour leur traitement EBVALLO® (tabelecleucel), indiqué en monothérapie pour le traitement des patients atteints d'une maladie lymphoproliférative rare.

EBVALLO® est un traitement d'immunothérapie composé de lymphocytes T préparé à partir de cellules de donneurs sains immunisés. Les cellules provenant de différents donneurs sont stockées dans une banque de cellules, prêtes à être sélectionnées et envoyées à un patient.

Lors de la même cérémonie, EBVALLO® a reçu le Prix Galien Italie dans la catégorie "Médicament de thérapie avancée". Ces deux récompenses suivent celle du Prix Galien France reçu en décembre 2023.

A travers ce prix, le jury met à l'honneur la thérapie innovante que représente EBVALLO®, grâce à son procédé de fabrication et son mécanisme d'action. Elle offre des résultats cliniques rapides et durables dans plus de 50 % des cas, dans une pathologie rare avec un pronostic particulièrement défavorable, à l'origine d'une importante morbi-mortalité.

Cette récompense souligne la capacité d'innovation des Laboratoires Pierre Fabre en oncologie, un des axes prioritaires de leur développement, et leur capacité à nouer des collaborations réussies, comme celle avec Atara Biotherapeutics, une biotech américaine. Un premier accord de licence a été signé en octobre 2021 permettant aux Laboratoires Pierre Fabre d'acquérir les droits d'EBVALLO® pour l'Europe, et plus récemment en novembre 2023 pour les États-Unis ainsi que tous les autres marchés. EBVALLO® a été approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA) en décembre 2022, et à date ce nouveau traitement prometteur est commercialisé en Allemagne et en Autriche. En France, EBVALLO® est disponible pour les patients dans le cadre d'un programme d'accès précoce 2 (AP2) depuis juillet 2023.

« Nous sommes très fiers de recevoir ce prix que nous dédions aux patients. C'est une reconnaissance de l'avancée thérapeutique majeure que représente EBVALLO®, pour des patients atteints d'un cancer rare et avec un pronostic très défavorable, qui, jusqu'à présent, avaient d'importants besoins non satisfaits. Ce cancer, qui touche quelques centaines de personnes dans le monde chaque année, résonne parfaitement avec notre raison d'être : chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. » a déclaré Éric Ducournau, Directeur général du groupe Pierre Fabre.

21 juin 2024 à 07:21

