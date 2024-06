Journée nationale des peuples autochtones - Pour une troisième édition, la CSQ récompense la persévérance scolaire de quatre jeunes autochtones





MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Depuis maintenant trois ans, la Journée nationale des peuples autochtones est un moment privilégié pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) afin de mettre en valeur l'apport exceptionnel des Autochtones à la société québécoise. « Par cette initiative, nous souhaitons participer à la célébration des cultures autochtones et contribuer à en apprendre davantage sur leurs réalités », fait valoir la vice-présidente de la CSQ, Anne Dionne.

C'est dans ce contexte de rapprochement avec les peuples autochtones et leurs cultures que l'idée de créer des bourses de persévérance scolaire pour les jeunes autochtones a fait son chemin depuis quelques années.

Les bourses autochtones

« Nous croyons fermement que la lutte contre les inégalités passe par l'éducation. La Centrale et ses quatre fédérations du réseau scolaire, soit la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) et la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), ont mis sur pied quatre bourses de 750 $, chacune destinée aux élèves autochtones de troisième secondaire, partout au Québec, parce que nous savons qu'il s'agit d'une période cruciale dans le parcours scolaire des jeunes et que nous souhaitons encourager les efforts qu'ils investissent dans leurs études », de renchérir Mme Dionne.

Les lauréats de 2024

« Comme par le passé, nous avons reçu d'excellentes candidatures d'un peu partout au Québec, mais le choix fut particulièrement difficile cette année pour le comité de sélection. Par le fait même, nous souhaitons remercier tous les intervenants scolaires qui ont appuyé les nombreuses candidatures », ajoute la vice-présidente de la CSQ.

La Centrale est donc fière d'annoncer le nom des lauréates et des lauréats pour cette troisième édition des Bourses de persévérance scolaire autochtone.

Nos sincères félicitations à :

Nimstuh Hughboy

Nimstuh est un Cri d'Oujé-Bougoumou.

Il étudie à l'école Le Filon , à Chapais .

Tuukka Angnatuk

Tuukka est un Inuk de Quaqtaq .

Il étudie à l'école Isummasaqvik .

Élodie Robertson

Élodie est une Innue de Mashteuiatsh .

Elle fait ses études au Pavillon Wilbrod ? Dufour d'Alma .

Eyaatsia Alaku

Eyaatsia est une Inuk de Kangiqsujuaq .

Elle fréquente l'école Arsaniq .

Il est possible d'en apprendre davantage sur le parcours de chacun des récipiendaires de cette année et de l'année dernière ici.

Rappelons que les candidatures devaient être déposées avant le 26 avril dernier et respecter les critères d'admissibilité. Un comité de sélection a ensuite procédé à l'évaluation des candidatures. Chaque année, les récipiendaires sont dévoilés le 21 juin.

« C'est un symbole fort pour nous et une façon concrète de souligner la Journée nationale des peuples autochtones. La Centrale milite depuis 50 ans contre la discrimination et pour l'égalité des chances », souligne la vice-présidente de la Centrale.

Une plateforme de sensibilisation

Enfin, rappelons que la CSQ a créé une plateforme Web de sensibilisation aux cultures et réalités autochtones pour offrir divers outils et ressources pour mieux comprendre les réalités et les cultures des peuples autochtones et faciliter la collaboration.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

