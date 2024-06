Le gouvernement du Québec confirme la poursuite de son Offensive de formation en construction en charpenterie-menuiserie





QUÉBEC, le 21 juin 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée dans le domaine de la construction et souhaite former environ 1 500 personnes supplémentaires en charpenterie-menuiserie grâce à la formation de courte durée développée dans le cadre de l'Offensive de formation en construction. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, la ministre de l'Emploi, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le ministre du Travail, M. Jean Boulet.

Tel que confirmé dans le budget 2024-2025, une somme de 111 millions de dollars a été prévue pour rehausser l'offre de main-d'oeuvre dans le domaine de la construction, notamment par le déploiement d'une seconde cohorte en charpenterie-menuiserie. Un soutien de 750 $ par semaine sera offert aux élèves durant leur parcours. Les formations commenceront entre juillet et septembre. Les personnes formées pourront obtenir leur diplôme au plus tard au printemps 2025 et intégrer les chantiers par la suite. Plus de 40 centres de formation professionnelle dans chaque région du Québec offriront cette formation de courte durée, qui mènera à une attestation d'études professionnelles. Des lettres de motivation seront également demandées aux candidats qui voudront s'inscrire.

Rappelons qu'en octobre dernier, le gouvernement a lancé des formations de courte durée, allant de quatre à six mois, pour les métiers suivants : charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière, opérateur ou opératrice de pelles et d'équipement lourd, ferblantier ou ferblantière ainsi que frigoriste. Les mesures incitatives pour les quatre DEP liés aux formations de courte durée, de même que l'augmentation des capacités de formation menant aux DEP en électricité et en plomberie et chauffage étaient aussi une mesure de l'annonce.

Grâce à cette première phase de l'Offensive de formation en construction, et selon les données actuelles, près de 4 500 personnes pourraient obtenir leur diplôme lorsque les cohortes des AEP et des DEP seront terminées.

Citations :

« L'engouement important envers les formations de courte durée qui ont été créées à l'automne montre que beaucoup de gens souhaitent obtenir une attestation d'études professionnelles dans le domaine de la construction. C'est pourquoi on va de l'avant avec une nouvelle cohorte en charpenterie-menuiserie, où les besoins sont particulièrement importants. J'aimerais remercier l'ensemble des équipes qui travaillent dans les centres de formation professionnelle. Vous avez su vous adapter afin d'offrir des formations solides et de qualité. C'est toute l'économie du Québec qui en profite! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La formation et le rehaussement des compétences sont au coeur de nos efforts en matière d'emploi et le succès de l'Offensive formation en construction montre qu'il s'agit d'une approche porteuse pour l'économie du Québec. Pour l'industrie de la construction comme pour bien des secteurs, une main-d'oeuvre bien formée est essentielle pour assurer une productivité accrue et un travail de qualité. C'est une bonne chose de continuer sur cette lancée en soutenant financièrement les Québécois prêts à entrer dans ce métier en forte demande sur les chantiers de construction. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Le prolongement de l'Offensive formation pour la charpenterie-menuiserie et les efforts pour développer l'alternance travail-études sont une preuve de plus de l'engagement du gouvernement envers le secteur névralgique de notre économie qu'est la construction. D'ailleurs, l'adoption récente par l'Assemblée nationale du Québec de la Loi modernisant l'industrie de la construction en est un exemple concret. En pouvant compter sur un plus grand nombre de travailleuses et travailleurs formés et en évoluant dans un secteur plus efficace et productif, l'industrie sera mieux équipée pour répondre aux besoins de la population québécoise au cours des années à venir. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des régions de la Mauricie, de l'Abitibi?Témiscamingue et du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Étant donné les importants besoins et les capacités supplémentaires des centres, une deuxième cohorte en charpenterie-menuiserie a été lancée dans les différents centres de formation professionnelle qui ont participé à la première vague, permettant notamment aux candidats déjà sur les listes d'attente d'être priorisés pour les inscriptions.

L'Offensive formation en construction s'inscrit dans le cadre de l'Opération main-d'oeuvre, qui a contribué jusqu'à maintenant à l'arrivée de plus de 21 000 personnes dans l'industrie au cours des deux dernières années.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les formations offertes et comment s'y inscrire : Québec.ca/emplois-construction .

