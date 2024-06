Noojimo Health et GreenShield collaborent pour déployer des soins de mieux-être mental adaptés à la culture des communautés autochtones partout au Canada





LONDON, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Noojimo, la première et l'unique clinique de santé mentale virtuelle entièrement détenue et exploitée par des Autochtones, forme un partenariat avec GreenShield, une alliée résolue à soutenir les besoins en mieux-être des peuples autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis) partout au Canada.

Ce partenariat arrive à point nommé, tandis que les besoins de soins adaptés à la culture sont plus grands que jamais. Reconnaissant les contextes culturels, historiques et sociaux qui façonnent le mieux-être mental des Autochtones, le cercle dévoué et compatissant de professionnels de la santé aux Autochtones de Noojimo offre des services de consultation pour aider ces personnes à se sentir entendues, vues et soutenues tout au long de leur processus de guérison GreenShield, la seule entreprise nationale sans but lucratif fournissant des services d'assurance et de soins de santé au Canada, offrira les services de mieux-être adaptés à la culture de Noojimo à un plus grand nombre de personnes et de familles autochtones grâce à une combinaison d'efforts d'impact social et d'offres à la clientèle.

Les programmes de Noojimo honorent et intègrent les parcours de soins autochtones traditionnels au moyen d'une plateforme virtuelle, soulignant l'innovation continue et la force intérieure des peuples autochtones (Premières Nations, Inuits, Métis). « Noojimo Health est plus que ravie d'avoir tissé des liens solides avec GreenShield, lesquels ont donné lieu à un partenariat officiel. » déclare Bill Hill (Ronikonkatste), codirecteur général de Noojimo Health. « Ce partenariat favorise une approche à double perspective qui permet de créer un service de bien-être mental plus holistique et culturellement sûr pour les familles autochtones. »

« Nous reconnaissons les précieuses contributions passées, présentes et futures de l'ensemble des Premières Nations, des Inuits et des Métis alors que nous nous engageons sur la voie de la vérité et de la réconciliation », déclare Joannie Gauthier, vice-présidente Québec, GreenShield Santé. « Nous sommes honorés d'élargir l'éventail de services de Noojimo et d'offrir à un plus grand nombre de personnes et de familles autochtones un accès à des soins de mieux-être mental adaptés à la culture. Nos valeurs communes reflètent plus qu'un partenariat, mais un lien profond qui touche positivement la vie de chacun et de chacune. »

En tant qu'entreprise de confiance appartenant à des Autochtones, Noojimo collabore étroitement avec des partenaires pour éliminer les obstacles à l'accès à des soins adaptés à la culture. Grâce aux relations de Noojimo avec plus de 150 communautés autochtones, les personnes ont accès à ses services dans les communautés rurales, éloignées et urbaines partout au Canada.

GreenShield a pour mission d'améliorer les résultats en santé, de contribuer à un changement systémique et de favoriser une société en meilleure santé où règne l'équité. En plus de réinventer les services d'assurance et de soins de santé en plaçant le patient au coeur de tout ce qu'elle fait, l'entreprise a pour mission de façonner un avenir ou l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes pourront vivre le plus sainement possible. Grâce à son partenariat avec Noojimo, GreenShield fournira des fonds pour offrir les services de Noojimo gratuitement aux communautés autochtones. Au-delà des heures de consultation gratuites, GreenShield offrira exclusivement les services de Noojimo aux employés et employées autochtones de ses organisations clientes par l'intermédiaire de GreenShield+, sa plateforme numérique d'assurance et de soins de santé.

En tant qu'entreprise sociale sans but lucratif, GreenShield a pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, toujours dans la quête d'Une meilleure santé pour tous.

Noojimo et GreenShield sont déterminées à travailler ensemble, à favoriser une communication ouverte et honnête et à partager leurs ressources. Ce faisant, elles visent à faire progresser leur mission de déployer des soins adaptés à la culture pour les peuples autochtones partout au Canada.

À propos de Noojimo Health :

Noojimo signifie « guérir » et aller vers le bien-être en Anishinaabemowin. En tant que première clinique de santé mentale virtuelle entièrement détenue et exploitée par des Autochtones, Noojimo offre des services de consultation opportuns et culturellement appropriés, ainsi que des programmes éducatifs pour le renforcement des capacités.

Issus de diverses communautés, les cliniciens et cliniciennes autochtones de Noojimo, tous et toutes titulaires d'une maîtrise, possèdent de vastes connaissances en matière de santé communautaire, d'enseignements traditionnels et de pratique clinique. Ayant servi collectivement plus de 150 communautés autochtones sur l'île de la Tortue, les cliniciens de Noojimo offrent un soutien individuel, familial et de groupe.

Grâce à son approche à double perspective, Noojimo Health conjugue les meilleures pratiques occidentales aux modes de connaissance et d'action autochtone. Elle se concentre sur l'intervention précoce, la prévention, la postvention et l'éducation à la santé mentale dans une optique de sécurité culturelle. En améliorant l'accès à des soins appropriés, Noojimo aspire à alléger la souffrance des peuples autochtones et à renforcer la guérison intergénérationnelle pour les sept prochaines générations.

À propos de GreenShield :

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur - payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En jumelant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes mal desservies par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise pour objectif global d'investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir une meilleure santé pour tous.

GreenShield est composée de trois entités sans but lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association GreenShield (GSA) et Green Shield Canada Foundation (GSCF) et les filiales en propriété exclusive de GSA, y compris Green Shield Santé inc. et Green Shield Administration inc.

