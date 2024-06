/R E P R I S E -- AVIS MÉDIAS - Conférence de presse et prise de photos officielles dans le cadre de l'inauguration des nouvelles voitures de train 2050/

Après 14 mois de négociations infructueuses et 26 mois sans augmentation de salaire, les officiers mécaniciens et de navigation de la Société des traversiers du Québec (STQ) sont à bout de patience. « Le Conseil du Trésor doit donner des vrais...

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annoncent un...