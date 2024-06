La valeur de l'action du Fonds de solidarité FTQ en hausse de 3,27 $ pour atteindre 59,11 $





Le Fonds atteint 20 G$ d'actif net, en hausse de 1,1 G$ depuis le 30 novembre 2023

Faits saillants au 31 mai 2024

Valeur de l'action à 59,11 $ (une hausse de 3,27 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 21 décembre 2023 et de 4,38 $ par rapport à celle du 23 juin 2023)

Rendement annuel de 8,0 %

Rendement semestriel de 5,9 %

Plus de 785 000 actionnaires-épargnants

Rendements composés annuels 1 an de 8,0 %, 3 ans de 3,6 %, 5 ans de 6,1 % et 10 ans de 6,9 %

Résultat global annuel de 1,5 milliard de dollars

Actif net de 20 milliards de dollars

Investissements pour appuyer l'économie du Québec : 1,2 milliard de dollars

MONTRÉAL, le 21 juin 2024 /CNW/ - Pour son exercice financier terminé le 31 mai 2024, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 1,5 milliard de dollars. Le rendement annuel à l'actionnaire est de 8,0 % (incluant 5,9 % pour le deuxième semestre de l'exercice). Ainsi, la valeur de l'action du Fonds est en hausse et atteint maintenant 59,11 $. L'actif net est de 20 milliards de dollars (une hausse de 1,1 milliard au cours du semestre), alors que le nombre d'actionnaires-épargnants est de plus de 785 000.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2024, sont de 8,0 % pour 1 an, 3,6 % pour 3 ans, 6,1 % pour 5 ans et 6,9 % pour 10 ans.

« Ces résultats renforcent notre conviction que le rendement sociétal peut très bien se conjuguer au rendement financier. Notre impact sur l'économie du Québec est clair grâce à des investissements de 1,2 milliard de dollars au cours de l'exercice. Cet engagement témoigne de notre capacité de mobiliser l'épargne retraite des Québécoises et Québécois pour réaliser notre mission en matière de développement socio-économique », a déclaré Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

« L'économie semble être sur la bonne voie, mais nous demeurons prudents. Plusieurs défis socio-économiques persistent et le Fonds est activement engagé à accompagner les entreprises du Québec à travers ces enjeux. Chaque défi représente pour nous une occasion de faire une différence dans le quotidien des PME et des Québécois, qu'il s'agisse de logements, de repreneuriat, de retraite ou de transition juste. En 2024, le Fonds a été au rendez-vous pour accompagner les travailleuses et travailleurs, les entreprises et les régions du Québec, comme il le fait depuis plus de 40 ans », a poursuivi Mme Béïque.

Repreneuriat et croissance pérenne des PME

Le Fonds a un impact concret, entre autres, dans la croissance pérenne des PME. Celle-ci passe notamment par le maintien de la propriété québécoise d'entreprises d'ici et des sièges sociaux. À titre d'exemple, au cours de l'exercice, le Fonds a investi dans l'acquisition du manufacturier de portes et fenêtres Novatech par la famille Gendreau, propriétaire de Garaga, et la direction de l'entreprise. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi, quant à eux, 98 millions de dollars dans la relève de 57 PME régionales partout au Québec, représentant près de la moitié de leurs dossiers au cours de l'exercice.

En partenariat avec l'École d'entrepreneurship de Beauce, le Mouvement Parcours Repreneurship, une initiative du Fonds, a également été lancé. Le Fonds de solidarité FTQ, avec la Banque Nationale, Desjardins et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, appuie l'EEB pour préparer et former 1 000 repreneurs et cédants d'ici cinq ans.

Logements abordables, sociaux et communautaires

En juin 2022, le gouvernement du Québec et le Fonds annonçaient une entente pour la réalisation de 1 000 logements abordables, sociaux et communautaires. Ce partenariat a été bonifié en décembre 2023 et l'objectif est alors passé à 1 250.

Le déploiement de cette entente ayant été un franc succès, le gouvernement du Québec a récemment annoncé une nouvelle entente avec le Fonds pour la réalisation de 1 000 autres logements pour les familles qui se cherchent un toit. Le financement gouvernemental provient de l'entente Canada-Québec pour l'habitation.

« Il y a plus de 30 ans, le Fonds a fait le choix d'appuyer le développement et le maintien de logements abordables, sociaux et communautaires, et nous l'avons fait. Avec l'appui des gouvernements, nous sommes enthousiastes de pouvoir en faire encore plus au cours des prochaines années », a conclu Mme Béïque.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire à des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à l'achat d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. Le gouvernement du Québec a annoncé le 1er mars 2024, par voie du Bulletin d'information 2024-3, que la législation fiscale sera modifiée pour reporter de trois ans la mesure prévoyant que seuls les particuliers dont le revenu imposable au Québec pour une année d'imposition donnée était inférieur au dernier palier d'imposition auraient accès aux crédits d'impôt.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

21 juin 2024 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :