Création de la Table régionale intersectorielle et interministérielle sur les véhicules hors route





SAGUENAY, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent la création de la Table régionale intersectorielle et interministérielle sur les véhicules hors route (TRIIVHR) pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cette table, qui mobilise plus d'une vingtaine de représentants, émane d'une volonté claire du milieu de prendre en main l'activité des véhicules hors route (VHR), afin d'en assurer la pérennité. Une première rencontre fructueuse s'est d'ailleurs tenue hier, à Alma. Parmi les points discutés, il a notamment été question de la détermination des enjeux, du rôle des participants ainsi que de certains objectifs, dont ceux de :

convenir d'activités et de mesures de prévention à mettre en place afin de sécuriser davantage la pratique du VHR et coordonner leur réalisation avec les partenaires concernés;

faire connaître les rôles et les responsabilités des ministères et organismes interpellés par la pratique du VHR, de même que leurs documents d'encadrement et outils d'application.

Citations

« La pratique des activités liées aux véhicules hors route fait partie de l'ADN des Québécois. Il est important de soutenir les initiatives comme la création de cette Table, dans le but notamment d'en favoriser l'essor. La prise en charge du milieu est saluée par notre gouvernement et nous serons présents pour accompagner les intervenants. La concertation des ministères, des organismes et des acteurs clés concernés permettra d'identifier des solutions efficientes pour faciliter la pratique de ce loisir et son développement, en harmonie avec le milieu. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La pratique des VHR est un moteur économique et touristique considérable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était primordial, pour moi, de créer un comité d'action entre les différentes parties prenantes afin de les réunir autour d'objectifs communs. Ce nouvel outil de mobilisation et de concertation apportera tous les éléments nécessaires menant vers la résolution des enjeux entourant l'activité des VHR et la création de projets porteurs pour notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants

La coprésidence sera assurée par M. Louis Ouellet, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, et M. Donald Boily, directeur général du Saguenay-Lac-Saint-Jean au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

La TRIIVHR réunit les partenaires, ministères et organismes suivants :

Association régionale des zones d'exploitations contrôlées;



Clubs de motoneige et de quad de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean;



Conférence administrative régionale;



Développement économique Canada ;

;

Fédération des clubs de motoneigistes du Québec;



Fédération québécoise des clubs quads;



Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation;



Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie;



Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;



Ministère des Ressources naturelles et des Forêts;



Ministère des Transports et de la Mobilité durable;



Ministère du Tourisme;



MRC de Lac-Saint-Jean-Est;



MRC de Maria-Chapdelaine;



MRC du Domaine-du-Roy;



MRC du Fjord-du-Saguenay;



Société de l'assurance automobile du Québec;



Société des établissements de plein air du Québec;



Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean;



Première Nation des Pekuakamiulnuatsh;



Union des producteurs agricoles - Saguenay-Lac-Saint-Jean;



Ville de Saguenay.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

21 juin 2024 à 06:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :