Beny captive Intersolar Europe avec des solutions d'énergie solaire complètes





MUNICH, June 21, 2024 /PRNewswire/ -- Lors du salon Intersolar Europe qui s'est tenu du 19 au 21 juin 2024, Beny a présenté ses solutions énergétiques intelligentes avec sa sous-marque EVB axée sur la recharge des véhicules électriques, et PVB axée sur les microsystèmes énergétiques et le stockage de l'énergie. La société a également organisé des événements tels que la cérémonie de remise des certificats TÜV Rheinland et des cadeaux, qui ont suscité une participation enthousiaste de la part des participants.

Intersolar Europe est un événement majeur de l'industrie photovoltaïque mondiale qui s'étend sur plus de 110 000 m2 et attire plus de 1 500 exposants et plus de 100 000 visiteurs et experts de l'industrie. L'exposition couvre tous les segments de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque et constitue une plateforme de communication et de collaboration.

Lors de l'exposition, Beny et ses sous-marques présentent des solutions énergétiques globales répondant à différents scénarios d'application. Plus précisément, EVB propose des solutions de recharge de véhicules électriques pour les marchés résidentiels et commerciaux. Pour les particuliers, ils proposent des chargeurs CA (3,7 kW-22 kW)avec protection intégrée, connectivité Wi-Fi/Bluetooth et gestion à distance via OCPP 1.6J. Les systèmes intégrés de DLB et d'énergie domestique améliorent la distribution d'énergie et la sécurité. Pour les entreprises, EVB fournit AC/DC chargers (20kW-600kW) avec des pistolets multiples, des écrans publicitaires et un refroidissement liquide, permettant la recharge simultanée de véhicules, générant des revenus publicitaires et réduisant les coûts de la station.

PVB a présenté son Easy Solar Kit avec deux modules PV de 430 W, un micro-onduleur de 800 W et un pack de batteries en option, offrant une installation flexible sur les balcons, les jardins et les murs, ainsi qu'une gestion pratique de l'énergie via la plateforme BYM Cloud. Avec une protection IP67 et une garantie de 25 ans, il convient aux environnements difficiles. Pour une utilisation commerciale, PVB a introduit 2000W-2800W microinverters, offrant une conversion d'énergie efficace, un fonctionnement à basse tension sûr et un contrôle intelligent pour rooftop solar PV systems.

Pendant l'exposition, Beny a organisé une série d'activités pour attirer les visiteurs, renforçant ainsi l'influence et la visibilité de la marque. La cérémonie de remise des prix TÜV Rheinland a été un moment fort, au cours duquel Beny a reçu des certifications pour l'excellente qualité de ses produits et l'innovation, s'imposant ainsi comme une entreprise de référence dans l'industrie. Pour remercier les participants de leur soutien, l'entreprise a également offert des boissons et des sushis, permettant ainsi aux visiteurs de se rafraîchir tout en découvrant l'exposition.

Beny a démontré ses prouesses technologiques et a attiré l'attention du public et des professionnels de l'industrie lors de l'exposition. L'engagement avec des professionnels a permis à Beny de mieux comprendre les demandes du marché et les tendances de l'industrie, ouvrant ainsi la voie à son développement futur. À l'avenir, Beny continuera à se concentrer sur l'innovation technologique et l'optimisation des produits, contribuant ainsi au développement de l'industrie photovoltaïque.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.beny.com ou nous contacter à l'adresse [email protected].

21 juin 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :