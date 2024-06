Njord Partners vend SolidAl à NKT





Njord Partners, le gestionnaire d'investissements dans des situations spéciales, annonce aujourd'hui qu'il a accepté de vendre SolidAl - Condutores Eléctricos, S.A. (« SolidAl » ou la « Société »), fabricant leader portugais de câbles d'énergie et fournisseur de solutions intégrées pour la transmission et la distribution d'énergie, à NKT, fabricant leader mondial de câbles d'énergie.

SolidAl possède plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de câbles d'énergie destinés à des projets dans plus de 40 pays. La Société, dont le siège se trouve à Esposende, au Portugal, emploie 430 personnes et se concentre sur les marchés européens, en particulier la France, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et le Royaume-Uni.

Njord Partners a investi pour la première fois dans SolidAl en 2015, lorsque, dans le contexte d'une structure de dette complexe à court terme, la Société a eu besoin d'une solution de financement pour calculer un fonds de roulement et augmenter la capacité de production de la principale usine de la Société à Esposende, dans le nord du Portugal. Njord Partners a créé une solution qui a résolu à la fois le problème de la nature à court terme de la dette de la Société et celui de sa structure de capital complexe, et qui a également répondu au besoin de fonds de roulement de SolidAl.

Njord Partners est devenu actionnaire majoritaire en 2018 et, sous sa supervision, une nouvelle équipe de direction et de conseil très expérimentée a été nommée afin de renforcer les capacités dans toute l'entreprise ; ceci a entraîné une restructuration financière complète et un redressement opérationnel, dont le succès a été salué par la Turnaround Management Association (TMA) en 2020 en le qualifiant de redressement d'entreprise international de l'année, qui se reflète dans la croissance rentable de SolidAl depuis 2018.

Depuis l'investissement initial de Njord Partners, SolidAl a connu une très forte croissance, qui a plus que doublé son chiffre d'affaires et son EBITDA, atteignant en 2023 un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros et un EBITDA d'environ 20 millions d'euros. NKT a acquis SolidAl pour une valeur d'entreprise totale de 192 millions d'euros, soit un EV/EBITDA multiplié par 9,4 fois.

Arvid Trolle, cofondateur de Njord Partners, a signalé : « Nous sommes fiers d'avoir soutenu le redressement de SolidAl. Les progrès importants de la Société témoignent de l'engagement de François Moufflet et de son équipe de direction, acteurs de la transformation de l'entreprise qui ont reçu le prix du redressement d'entreprise de l'année en reconnaissance de leurs efforts. NKT est le partenaire idéal pour poursuivre le cheminement de SolidAl et nous nous réjouissons d'assister à la continuité de son succès ».

Francois Moufflet, CEO de SolidAl, a ajouté : « Notre partenariat avec l'équipe de Njord a été couronné de succès. Notre volonté commune de transformer l'entreprise a permis à SolidAl de consolider sa position dans toute l'Europe. Nous nous réjouissons de notre partenariat avec l'équipe de NKT et d'une nouvelle phase de croissance pour SolidAl ».

Dans le cadre de cette transaction, Njord Partners a été conseillé par Lazard (M&A), Barou Advisers (M&A), Macfarlanes (Juridique) et Uría Menéndez (Juridique - Portugal).

À propos de Njord Partners

Njord Partners est un gestionnaire d'investissements dans des situations spéciales et un fournisseur de solutions de capital flexible à long terme. Établi en 2013, Njord Partners gère un capital de plus d'un milliard d'euros. Investissant dans des entreprises européennes du marché intermédiaire confrontées à des situations complexes, sa mission est d'offrir aux investisseurs des rendements supérieurs pondérés en fonction du risque, tout en préservant le capital. En tant que partenaire financier, Njord Partners offre des solutions flexibles en matière de dette et de capital, facilitant activement les améliorations stratégiques et opérationnelles au sein des entreprises de son portefeuille afin de générer de la valeur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://njordpartners.com/

21 juin 2024 à 04:10

