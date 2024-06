Des technologies innovantes capables de booster les réseaux sont nécessaires pour se rapprocher des objectifs de décarbonisation de l'Europe, déclare un nouveau rapport sectoriel





CurrENT Europe, l'association industrielle pour les entreprises européennes de technologies de réseau innovantes, et le cabinet de conseil économique Compass Lexecon publient un nouveau rapport sur les technologies de réseau innovantes.

Les grilles deviennent de plus en plus un goulot d'étranglement. Jusqu'à présent, la transition s'est concentrée sur la production d'énergie propre, mais nous atteignons maintenant les limites de notre réseau. La transition énergétique nécessite de toute urgence une plus grande capacité du réseau. Les longueurs des réseaux de transport et de distribution d'électricité dans toute l'Europe doivent augmenter de 50 % et 60 % respectivement si l'on veut disposer d'un système électrique entièrement décarboné d'ici 2040.

Les technologies de réseau innovantes (TRI) peuvent augmenter de 40 % la capacité du réseau, générant entre 100 et 200 GW de capacité supplémentaire d'ici 2040. Même un déploiement prudent de TRI peut accélérer l'expansion des réseaux de transport de 5 à 8 ans et l'expansion des réseaux de distribution de 4 à 7 ans. L'installation de TRI pourrait contribuer à la création de réseaux et réaliser des économies brutes d'environ 35 %, représentant jusqu'à 700 milliards EUR d'ici 2040.

Avec le soutien de Breakthrough Energy, le rapport de CurrENT et Compass Lexecon partage cinq recommandations pour améliorer l'adoption de TRI et pérenniser les réseaux européens :

Éviter le « suicide par le pilote » ? Émettre des orientations aux régulateurs nationaux du réseau sur la façon d'encourager le déploiement massif de technologies d'amélioration du réseau disponibles dans le commerce. Mesurer et fixer des objectifs spécifiques pour l'ajout de capacités de réseau - L'Europe doit mesurer la vitesse de croissance annuelle de la capacité du réseau et si cette cadence permettra d'atteindre les objectifs de décarbonation et d'indépendance énergétique de l'Europe. Une plus grande part du financement de l'innovation doit être allouée aux réseaux électriques - Seulement 18 % du financement total de 3,1 milliards EUR dépensé au titre du Fonds d'innovation du SEQE de l'UE a été consacré aux énergies renouvelables et au stockage et 8 % à d'autres technologies, y compris l'efficience. Cadres réglementaires et techniques - Ces cadres garantiront la démonstration de technologies sûres et fiables, comme le propose la loi sur l'industrie zéro émission nette de la Commission. Système(s) de garantie pour le risque perçu de performance des technologies innovantes - Certains services publics craignent une sous-performance des technologies innovantes matures ou même la perte d'actifs. Ces garanties pourraient atténuer les préoccupations en mettant en oeuvre de nouvelles technologies de réseau par les parties prenantes.

Retrouvez le rapport dans son intégralité ici.

21 juin 2024 à 03:05

