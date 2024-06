Sungrow Hydrogen a fait sa première apparition à InterSolar Europe, l'équipement flexible de production d'hydrogène vert a impressionné le public mondial !





MUNICH, June 21, 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, InterSolar Europe 2024, la principale exposition mondiale sur les énergies renouvelables, a ouvert ses portes en grande pompe à Munich et a attiré de nombreux passionnés de nouvelles énergies du monde entier. Sungrow Hydrogen a présenté son système de production d'hydrogène ALK quatre pour un et le dernier électrolyseur d'eau PEM, et a été invité à parler de la technologie flexible de production d'hydrogène vert au Forum de l'hydrogène vert, transmettant ainsi la puissance de Sungrow Hydrogen au monde entier.

Le système de production d'hydrogène ALK quatre à un de Sungrow Hydrogen (1000 Nm³/h×4) ainsi que l'électrolyseur d'eau PEM 300 Nm³/h ont été exposés conjointement avec les produits PV et ESS de Sungrow, unissant leurs efforts pour promouvoir la transformation énergétique mondiale. Lors du forum sur l'hydrogène vert, Stephen Zhang, directeur de la région Europe, a présenté la technologie flexible de production d'hydrogène vert. Sungrow Hydrogen construit un système de production d'hydrogène vert flexible "efficace, intelligent et sûr" avec une alimentation électrique de production d'hydrogène PWM, un équipement de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et un système intelligent de gestion de l'hydrogène. Grâce à une surveillance complète et à un contrôle groupé de la production d'énergie à l'application, un meilleur couplage entre la production d'hydrogène et l'énergie éolienne et solaire pourrait être réalisé, ce qui permettrait aux équipements et systèmes de production d'hydrogène de fonctionner de manière plus stable et avec une meilleure qualité.

L'hydrogène vert, l'une des sources d'énergie secondaire les plus propres, est essentiel pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone en Europe. Les politiques de relance fréquemment mises en place et l'objectif ambitieux de production d'hydrogène vert démontrent pleinement la détermination de l'UE à faire prospérer l'industrie de l'hydrogène vert. Récemment, la subvention de plusieurs projets d'hydrogène à faible teneur en carbone d'une capacité globale de 1,5 GW a été approuvée en Europe, et d'autres projets locaux seront menés à bien à l'avenir dans le cadre d'une promotion active. La solution flexible de production d'hydrogène vert de Sungrow Hydrogen, qui peut fournir un service "personnalisé" et "à guichet unique", est sans aucun doute un bon choix pour les clients locaux.

Ces dernières années, alors que de plus en plus de pays explorent la voie de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie pour réduire les émissions de carbone, Sungrow Hydrogen attire de plus en plus l'attention au niveau international grâce à sa force d'accumulation technique et à sa puissance de marque. À l'avenir, Sungrow Hydrogen continuera d'innover sur le plan technologique et d'étendre ses marchés à l'étranger, en coopérant avec un plus grand nombre de clients internationaux afin de promouvoir la mise en place d'un plus grand nombre de projets d'hydrogène de haute qualité dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2443965/Sungrow_Hydrogen.jpg

21 juin 2024 à 03:00

