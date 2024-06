Hisense maintient sa position dominante sur le marché mondial des téléviseurs en occupant les premières places dans plusieurs pays





QINGDAO, Chine, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, fête sa huitième année consécutive au palmarès Kantar BrandZtm des 10 meilleures marques mondiales chinoises. Cette reconnaissance souligne l'engagement mondial de Hisense en faveur de l'innovation et de l'excellence.

Hisense a dominé le marché chinois des téléviseurs, conservant la première place des ventes de téléviseurs pendant 20 années consécutives, de 2004 à avril 2024. Au-delà de la domination nationale, les téléviseurs Hisense ont atteint une part de volume d'expédition mondiale de 13,6 % au premier trimestre 2024, s'octroyant ainsi la place de numéro 2 mondial de 2022 au premier trimestre 2024. L'entreprise occupe également la première place au niveau mondial pour le volume des livraisons de téléviseurs de 100 pouces, le volume des livraisons de téléviseurs laser et le nombre de brevets TriChroma Laser TV.

Les téléviseurs Hisense ont présenté des performances exceptionnelles sur différents marchés internationaux. De janvier à avril 2024, les téléviseurs de Hisense ont maintenu la première part de marché en Australie et en Afrique du Sud et la deuxième au Canada et au Mexique.

Animée par l'ambition de « ne jamais se contenter de la deuxième place mondiale », Hisense poursuit sans relâche sa quête de qualité, d'innovation et de satisfaction de la clientèle, ce qui lui permet de se démarquer et de consolider sa position de leader sur le marché mondial.

Hisense est un chef de file mondiale des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, et un partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense s'est classé numéro 2 mondial pour les expéditions de téléviseurs et numéro 1 pour les téléviseurs de 100 pouces en 2023 et au premier trimestre 2024. L'entreprise s'est rapidement étendue pour opérer dans plus de 160 pays et se spécialise dans les biens multimédia, les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes.

