MGI Tech et SeqOne s'associent pour faire progresser l'analyse génomique de bout en bout





PARIS, 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- MGI (MGI Tech Co., Ltd. ou ses filiales, collectivement dénommées MGI), une société engagée dans le développement d'outils et de technologies innovantes dans les sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec SeqOne, start-up spécialisée dans le développement d'outils d'aide à la décision pilotés par l'IA, afin de développer et de valider des solutions d'analyse génomique de bout en bout, de l'échantillon au rapport, adaptées aux besoins des laboratoires de génétique humaine et de pathologie du monde entier.

Cette collaboration entre MGI et SeqOne englobe trois initiatives distinctes :

Validation d'une solution de bout en bout, automatisée et rentable pour la signature DRH avec le DNBSEQ-G99 de MGI

La collaboration entre un laboratoire de référence en pathologie en Espagne, Agilent Technologies, MGI et SeqOne vise à valider techniquement un flux de travail de routine utilisant les panels Agilent, l'automatisation de préparation de librairies Magnis, le DNBSEQ-G99 de MGI et SeqOne somaHRD, une solution de signature HRD validée cliniquement, sur 96 échantillons.

Cette solution de bout en bout conçue pour les laboratoires de pathologie moléculaire permettra de réaliser des analyses HRD de haute qualité, efficaces et flexibles dans le monde entier, y compris le score d'instabilité génomique et les tests du BRCA.

Implémentation et validation de la compatibilité de la solution d'analyse tertiaire de SeqOne avec MGI Megabolt pour les panels germinaux, l'exome entier et le génome entier

L'accélérateur d'analyse bioinformatique MegaBOLT, système dédié à l'analyse de données de séquençage, développé par MGI, est conçu pour assurer une intégration et une compatibilité transparentes avec la solution d'identification et d'analyse des variants de SeqOne, alimentée par l'IA.

Cette collaboration vise à combiner MegaBOLT et la plateforme SeqOne pour offrir une solution polyvalente, accessible, intuitive et rapide, de l'échantillon au rapport, particulièrement intéressante pour les laboratoires de génétique humaine à haut débit.

Validation de la plateforme SeqOne CE-IVD pour l'analyse germinale et somatique pour une utilisation avec les séquenceurs MGI dans les diagnostics de routine

Ce projet de validation technique vise à évaluer la compatibilité de la plateforme SeqOne avec les données de séquençage de MGI. Il validera les performances de variant calling sur un ensemble d'échantillons de contrôle de référence en termes de contrôle de qualité, de sensibilité et de précision.

Nous sommes ravis d'annoncer notre collaboration avec SeqOne. En combinant la technologie de séquençage de pointe de MGI avec la plateforme d'analyse génomique innovante de SeqOne, nous sommes prêts à fournir des informations et des solutions réelles pour des soins de santé personnalisés », a déclaré le Dr. Yong Hou, directeur général de MGI Europe et Afrique. « Cette collaboration souligne notre engagement à faire progresser la recherche en génomique et à fournir aux cliniciens les outils dont ils ont besoin pour offrir des traitements sur mesure à leurs patients. »

« Ce partenariat avec MGI soutient fortement la mission de SeqOne qui consiste à élargir l'accès à l'analyse génomique, dans le but d'améliorer la prise en charge des patients», a déclaré Martin Dubuc, PDG de SeqOne. « Les laboratoires de biologie moléculaire du monde entier explorent la façon dont les technologies de séquençage et de bioinformatique de MGI peuvent faire progresser la recherche et le diagnostic du séquençage de nouvelle génération (NGS). Nous avons hâte d'intégrer la plateforme CE-IVD de SeqOne aux offres de MGI, afin d'améliorer la qualité, la sensibilité et la précision des analyses bioinformatiques. »

À propos de MGI

MGI Tech Co. (ou ses filiales, collectivement dénommées MGI) s'engage à créer des outils et des technologies de base qui stimulent l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. Nous nous concentrons sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'instruments, de réactifs et de produits connexes dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie. Nous fournissons des équipements et des systèmes numériques en temps réel, multi-omiques et à spectre complet pour la médecine de précision, l'agriculture, les soins de santé et diverses autres industries. Fondée en 2016, MGI est devenue un leader dans le domaine des sciences de la vie, au service de clients sur les six continents et a établi des installations de recherche, de fabrication, de formation et de service après-vente dans le monde entier. MGI se distingue comme l'une des rares entreprises capables de développer indépendamment et de produire en masse des séquenceurs de gènes de qualité clinique avec des capacités de débit variées, allant des niveaux Gb à Tb. Grâce à son expertise inégalée, à ses produits de pointe et à son engagement en faveur de l'impact mondial, MGI continue de façonner la trajectoire des sciences de la vie dans l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X, and YouTube.

À propos de SeqOne

SeqOne est une société de deep-tech à croissance rapide spécialisée dans la transformation des données génomiques en informations médicalement exploitables dans les domaines de l'oncologie et des maladies rares et héréditaires. Notre vision est de faire de la médecine personnalisée une réalité pour chaque patient, à chaque instant. Nous nous engageons à démocratiser l'accès aux connaissances génomiques avancées, en permettant aux laboratoires, peu importe leur taille ou leur localisation, d'offrir des solutions de médecine personnalisée abordables aux patients à grande échelle. Nous intégrons des technologies de pointe en matière d'IA et de big data pour redéfinir l'analyse des données génétiques. Notre plateforme certifiée CE-IVD fournit une aide à la décision qui permet de gagner du temps, de la flexibilité et de la rentabilité, en donnant aux laboratoires décentralisés du monde entier les moyens de fournir des diagnostics de précision. La société a remporté de nombreux prix, dont le prix iLab et le prix Hélène Stark de la Fondation ARC pour ses travaux sur le cancer. Les investisseurs comprennent Elaia, IRDI Capital Investissement, Merieux Equity Partners, Omnes et Software Club. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.seqone.com et Linkedin.

21 juin 2024 à 01:58

