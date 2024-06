Redwood Software célèbre ses 30 ans en tant que leader de l'automatisation, obtient une reconnaissance de premier plan de SAP et sert 40 % des entreprises du Fortune 50





FRISCO, Texas, le 21 juin 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software, leader des solutions d'automatisation, célèbre ses 30 ans d'activité et le 20e anniversaire de son partenariat avec SAP, leader mondial des applications d'entreprise et de l'IA commerciale. SAP a récemment décerné à Redwood le SAP Regional Partner Excellence Award ainsi que le prestigieux SAP Pinnacle Award 2024 dans la catégorie New Partner Application.

Dans le cadre des SAP Enterprise Cloud Services (ECS), RunMyJobs de Redwood est la solution exclusive SaaS de gestion des charges de travail et de planification des tâches pour laquelle SAP propose une connexion hébergée vers et depuis l'environnement RISE d'un client. Dans la seconde moitié de 2024, SAP ECS étendra sa connexion de service géré avec RunMyJobs pour offrir une surveillance des emplois critiques exécutés au sein de RunMyJobs. Ce nouveau service permettra aux clients S/4HANA Cloud de bénéficier d'une surveillance, d'une alerte et d'une résolution plus approfondies. Les clients communs des leaders du marché ERP et de l'automatisation incluent Citigroup, UBS AG, Ryder Truck Rental et Texas Instruments.

Redwood est parvenu à attirer plus de 1 000 clients au cours de l'année écoulée, dont 28 % des entreprises du classement Fortune 500 et 40 % des entreprises du classement Fortune 50, avec des clients notables tels que Lockheed Martin Corporation et Smithfield Foods.

Ces derniers mois, Redwood a investi dans son équipe de direction produit et services en ajoutant deux cadres expérimentés de l'industrie :

Charles Crouchman a rejoint Redwood en tant que Chief Product Officer, apportant son expertise en matière de produits révolutionnaires et de constitution d'équipes performantes chez Turbonomic, CA et plus récemment chez IBM.

Rama Vadakattu a été nommé SVP & Global Head of Professional Services. Avant de rejoindre Redwood, il a occupé divers rôles de leadership sur le marché, notamment en construisant des équipes évolutives dans le conseil, l'innovation et les écosystèmes chez Oracle, Infor et plus récemment chez Celonis.

L'ajout de Crouchman et Vadakattu démontre l'engagement de Redwood envers le développement avancé des produits et le support client à travers son portefeuille d'automatisation ? RunMyJobs, ActiveBatch, Tidal, JSCAPE et Cerberus. En plus de célébrer ses 30 ans, 2024 marque le 25e anniversaire de l'offre MFT de Redwood, JSCAPE. À cette occasion, JSCAPE a lancé la première solution MFT SaaS qui s'intègre parfaitement avec toutes les solutions WLA de Redwood. Cette année a également vu une expansion significative du catalogue de connecteurs préconstruits de RunMyJobs, incluant une vaste gamme d'intégrations pour la gestion des données, la gestion des services informatiques, l'IA et plus encore. Les clients de SAP peuvent réaliser une automatisation de bout en bout avec des connecteurs faciles à installer pour SAP Dataphere, SAP Integration Suite et SAP ERP dans S/4HANA, entre autres.

« Redwood a connu une croissance énorme au premier semestre 2024, ajoutant de nombreuses entreprises mondiales de premier plan à notre base de clients et étendant l'équipe Redwood à plus de 550 personnes dans le monde », a déclaré Kevin Greene, PDG de Redwood Software. « En tant qu'entreprise ayant constamment atteint une performance financière au-dessus de la "Rule of 60", nous sommes capables d'investir continuellement dans l'amélioration de notre service client et l'innovation produit pour offrir une plus grande valeur pour les processus commerciaux critiques comme order-to-cash, procure-to-pay, record-to-report, gestion de la chaîne d'approvisionnement et gestion d'entrepôt. »

Cette performance solide permet à Redwood de fournir de meilleures solutions et un meilleur support aux clients. Ayant atteint un score net de promoteur (NPS) de 48 et d'innombrables distinctions utilisateurs telles que Leader de G2, Best Relationship et Most Likely to Recommend, Redwood inspire confiance et contrôle dans une grande variété d'industries et de cas d'utilisation.

