Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 20 juin 2024

Jeudi 20/06/2024 Daily Grand Tirage régulier16, 23, 24, 31, 39 Grand numéro 07 POKER LOTTO Main gagnante: 9-S, Q-H, 10-C, Q-S, 3-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO2, 17,...

WestJet célèbre aujourd'hui le départ de son service inaugural entre Halifax et Édimbourg avec le départ du WS46 de l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) prévu à 22 h 35, heure locale. Ce nouveau service marque une étape importante pour...

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le caucus des députés de la Capitale-Nationale sont fiers de confirmer un appui financier de 135 000 $ pour soutenir des festivals de la région qui se...

La députée de Labelle, Mme Chantale Jeanotte, a annoncé, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, un appui financier de 187 500 $ au Sentier des cimes Laurentides pour contribuer à la...

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 116 à Saint-Bruno-de-Montarville. Ce secteur est à éviter dans la mesure du possible. À noter également...