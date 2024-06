Hisense : De la commandite à la suprématie technique dans le monde du soccer





QINGDAO, Chine, le 21 juin 2024 /CNW/ -- Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, souligne son troisième partenariat consécutif avec le championnat européen de l'UEFAtm, et devient le fournisseur officiel d'écrans dotés de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) pour l'EURO 2024tm de l'UEFA cet été.

L'introduction de la technologie VAR est l'un des changements les plus importants dans l'univers du soccer au cours des 50 dernières années. L'innovation améliore l'équité et la précision du jeu. Pour la première fois dans l'histoire de l'UEFA, les intérêts commerciaux dans le domaine de l'arbitrage professionnel ont été ouverts aux commanditaires. La décision de l'UEFA d'accorder des droits de commandite exclusifs représente une grande reconnaissance, par l'une des principales organisations d'événements au monde, de la technologie d'affichage d'Hisense.

Pour répondre à la norme VAR, il est impératif de miser sur des dispositifs d'affichage avec un haut niveau de précision, car la nature très rapide des sports exige des détails d'une qualité inégalée. Hisense, avec sa technologie de pointe pour résoudre les problèmes liés aux images, a développé de façon indépendante une puce liée à la qualité d'image avec IA, qui permet d'identifier et de traiter des images au niveau des pixels en temps réel, garantissant ainsi qu'il n'y a aucune perte de détails clés.

Au cours du tournoi, les amateurs ont également pu constater le slogan NEVER SETTLE FOR NO.2 GLOBALLY sur le panneau à DEL du côté du terrain. Selon les données d'Omdia, une société de recherche de premier plan, Les téléviseurs de 100 po d'Hisense ont changé la donne dans le secteur de l'affichage en 2024, avec un volume d'expédition mondial de 56,4 %, au premier rang mondial à ce chapitre.

Depuis le précédent championnat européen de l'UEFA, Hisense est progressivement passée de la commandite à un soutien technique inégalé. Le choix d'Hisense en tant que l'un des principaux commanditaires du tournoi est la preuve de son excellent engagement envers la technologie centrée sur l'utilisateur et la qualité ultime. De plus, cela a amélioré la notoriété de la marque sur les marchés mondiaux, permettant au monde entier d'être témoin du pouvoir de Hisense.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'EURO 2024tm de l'UEFA. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

