Le Groupe WestJet inaugure le service entre Halifax et Édimbourg





La compagnie aérienne continue de renforcer la connectivité du Canada atlantique avec l'Europe grâce à un service saisonnier vers l'Écosse, l'Irlande et Londres (Gatwick)

CALGARY, AB, le 20 juin 2024 /CNW/ - WestJet célèbre aujourd'hui le départ de son service inaugural entre Halifax et Édimbourg avec le départ du WS46 de l'aéroport international Stanfield d'Halifax (YHZ) prévu à 22 h 35, heure locale. Ce nouveau service marque une étape importante pour le Groupe WestJet, car il continue de renforcer la connectivité de Halifax cet été. De plus, la compagnie aérienne a célébré le retour du service sans escale entre Halifax et Dublin le mercredi 19 juin.

« Ce vol, qui renforce notre position en tant que principal transporteur aérien d'agrément au Canada, est une autre étape dans notre engagement à améliorer les liens commerciaux et touristiques du Canada atlantique grâce à la connectivité aérienne », a déclaré Andrew Gibbons, vice-président des Affaires extérieures de WestJet. « Grâce au service inaugural d'aujourd'hui, nous sommes ravis de renforcer davantage la connexion entre Halifax et Édimbourg alors que nous continuons d'élargir l'accès aérien stratégique dans la région ».

Plus tôt cette année, le chef de la direction du Groupe WestJet, Alexis von Hoensbroech, s'est rendu à Halifax, où il a rencontré des intervenants clés et des membres de la collectivité pour discuter de la présence croissante du Groupe WestJet dans la région.

Capacité transatlantique estivale de WestJet à partir d'Halifax

Itinéraire Fréquence Date de

début Date de fin Départ Arrivée Halifax -

Édimbourg Trois vols par

semaine 20 juin 13 octobre 22 h 35 8 h 10 Édimbourg -

Halifax Trois vols par

semaine 21 juin 13 octobre 9 h 35 11 h 41 Halifax - Dublin Quatre vols par

semaine 19 juin 13 octobre 22 h 30 7 h 55 Dublin - Halifax Quatre vols par

semaine 20 juin 14 octobre 9 h 30 11 h 38 Halifax -

Londres

(Gatwick) Quatre vols par

semaine 28 avril 25 octobre 23 h 00 9 h 00 Londres

(Gatwick) -

Halifax Quatre vols par semaine 29 avril 26 octobre 11 h 00 13 h 46

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 28 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et 100 destinations dans 26 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

20 juin 2024 à 22:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :